وزير الطاقة الروسي: "أوبك+" ربما تدرس إنهاء تخفيضات إنتاج النفط هذا العام

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ربما يدرسون إنهاء تخفيضاتهم لإنتاج النفط هذا العام.
وقال نوفاك لتلفزيون روسيا 24 "فيما يخص تخفيضات الإنتاج، أكرر مرة أخرى، هذه ليست عملية غير محددة الأجل. يتعين اتخاذ قرار بشأن التخارج على نحو تدريجي بهدف الحفاظ على الحصة السوقية وحتى تتمكن شركاتنا من تقديم وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية.
"أعتقد أننا سندرس ذلك هذا العام".
الطاقة- النفط
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