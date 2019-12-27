خريجو «ماكينزي» ليسوا دائما مصرفيين جيدين .. أين المشكلة؟

عندما انهارت شركة الأدوية الأمريكية "فاليانت" Valeant منذ نحو أربعة أعوام، لم تكن هناك ندرة في الشتائم ولعبة تبادل الاتهامات. لكن هناك رواية واحدة تخطت الضجيج، "فاليانت" ضلت طريقها بشكل مذهل تحت قيادة غير عادية. قبل ذلك بأعوام قليلة عينت المجموعة رئيسا تنفيذيا من شركة ماكينزي يدعى مايك بيرسون، أمضى 23 عاما في شركة الاستشارات قبل أن يتم إنزاله بالباراشوت في العالم الحقيقي لإدارة شركة أدوية – دون أن تكون لديه خبرة تشغيلية.

لقترة من الوقت، ازدهرت الشركة. لكن نموذج أعمال الاستشاري - بتشجيع من المستثمرين الناشطين في "فاليو آكت" ValueAct و"بيرشينج سكوير" Pershing Square - تفكك. التخلي عن الأبحاث، وزيادة الإيرادات بأي ثمن، ورفع أسعار الأدوية حيثما أمكن ذلك كان تركيزا مفرطا على النتائج قصيرة الأجل على حساب المصالح طويلة الأجل وتبين أن ذلك كان كارثيا.

في بعض النواحي الأمر كان إعادة - دون الأعمال الإجرامية - لفضيحة شركة إنرون في عام 2001، عندما انتقل خريج سيئ السمعة من شركة ماكينزي، جيفري سكيلينج، من وظيفة مستشار لمدة عشرة أعوام إلى منصب الرئيس التنفيذي في سلسلة من الأقسام في مجموعة الطاقة قبل أن يصعد، بعد عقد، ليصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقد أدين بتهمة الاحتيال والتداول من الداخل وقضى أكثر من 12 عاما في السجن.

إن مسألة مدى براعة الاستشاريين في شركة ماكينزي في إدارة الشركات هي موضوع نقاش حي في القطاع المالي، حيث تتم إدارة أعداد متزايدة من المصارف وشركات التأمين من قبل خريجي شركة الاستشارات. اتضح أخيرا أن جين فريزر، خريجة أخرى من "ماكينزي"، هي المفضلة لتخلف مايك كوربات في المركز الأعلى في "سيتي جروب". تمتعت فريزر بثناء عطر من زملائها. لكن هل ستكون على قدر المهمة إذا فازت بالوظيفة الكبيرة؟

بالطبع، ليس من المفاجئ تماما أن نعثر على بعض المارقين أو غير المؤهلين بين خريجي "ماكينزي" البالغ عددهم 34 ألفا يعملون في 15 ألف مؤسسة مختلفة حول العالم.

مع ذلك، قد يكون هناك درس رئيسي ليتعلمه المرء من أمثال بيرسون وسكيلينج، في كلتا الحالتين كان هذان رجلان عملا لفترة طويلة في شركة ماكينزي، بما في ذلك مستشارين للشركتين اللتين انتهى بهما الأمر إلى ترؤسهما. وفي كلتا الحالتين لم يفعلا سوى القليل.

يقول أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين في شركة ماكينزي، "هناك ترابط مهم. كم من الوقت مضى على تركك الشركة قبل أن تصبح رئيسا تنفيذيا؟ كلما طال ذلك الوقت، زاد احتمال نجاحك".

ومن الأمثلة الرئيسة على هذه النظرية فترة رئاسة جيمس مورمان لمصرف مورجان ستانلي. تحت رئاسته منذ نحو عقد، أعاد المصرف تشكيل نفسه بعيدا عن كونه نسخة طبق الأصل من مصرف جولدمان ساكس قبل الأزمة المالية، ليصبح مجموعة مختلفة تماما. لقد تمت مكافأته بارتفاع سعر السهم 90 في المائة، مقارنة بارتفاع سهم "جولدمان" 50 في المائة. بعد حياته المهنية المبكرة في شركة ماكينزي، أمضى مورمان أعواما في وظائف متقدمة، لكن ليس في مناصب عالية المستوى في مصرف ميريل لينش ومن ثم مصرف مورجان ستانلي، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي.

بالمثل، انظر إلى قيادة نايجل ويلسون لشركة ليجال آند جنرال "إل آند جي"، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2012، بعد أن عمل أولا في شركة ماكينزي ثم في مناصب في شركات كبرى في عدد من القطاعات. ارتفع سهم "إل آند جي" 140 في المائة منذ تولي ويلسون رئاستها. "أليانز" الألمانية تحت قيادة الزميل خريج "ماكينزي"، أوليفر بيته، هي واحدة من اثنتين من أكبر الشركات الأوروبية المنافسة (إلى جانب "أكسا" الفرنسية) اللتين تفوقتا عليها خلال تلك الفترة.

تيجاني صيام، رئيس مصرف كريدي سويس تولى بنجاح وظائف كبيرة في "أفيفا" و"برودنشيال" قبل أن ينخرط في إعادة هيكلة كبرى في "كريدي سويس". يعترف النقاد بأن حجم المهمة كان عاملا، إضافة إلى قلة الخبرة المصرفية التشغيلية، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن سعر السهم انخفض إلى النصف.

بيتر ساندز الذي انتقل من كونه مستشارا لمصرف ستاندرد تشارترد، عندما كان في "ماكينزي"، ليصبح المدير المالي للمصرف، ثم الرئيس التنفيذي، كان الأقرب إلى لحظة مايك بيرسون. ساندز تخلى عن الإدارة اليومية للشركة، تاركا وراءه مرؤوسين متحمسين يتمددون أكثر من اللازم. خلال العامين الأخيرين له في الرئاسة هبط السهم 43 في المائة.

إذا نجحت جين فريزر في الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ"سيتي جروب"، فقد يكون لديها عقل استراتيجي للتعامل مع بعض أجزاء العمل الضعيفة الأداء باستمرار - من الأسهم إلى الأعمال الأمريكية الاستهلاكية الأساسية. الفترة الطويلة التي سبقت وصولها إلى هذا المنصب الأعلى - بعد مسيرة مهنية استمرت 15 عاما في "سيتي" - تضعها في فئة خريجي "ماكينزي" ذوي الخبرة التشغيلية، وليس من الهابطين بالباراشوت الذين يأتون في المراحل المتأخرة. لكن قد يكون هناك نذير مثير للقلق، في أعلى سجل المساهمين في "سيتي جروب"، مثلما كان الحال في "فاليانت"، هو الشركة الاستثمارية الناشطة "فاليو آكت".