أخبار السوق

مجلس إدارة «الأهلي» يوصي بتوزيع

1.2 ريال للسهم



أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع 1.2 ريال، ما يعادل 12 في المائة من القيمة الاسمية بإجمالي مبلغ قدره 3.6 مليار ريال. وأوضح البنك في بيانه أمس على موقع “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا.





«أسواق المزرعة» تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة 112 مليون ريال



جددت الشركة السعودية للتسويق “أسواق المزرعة”، أمس، اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 112 مليون ريال. وذكرت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، مدة التمويل تمتد من 8 كانون الأول (ديسمبر) 2019 وحتى 31 كانون الثاني (يناير) 2021.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل مقابل سند لأمر مقدم من الشركة بهدف تمويل رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.





14 يناير.. «الوطنية للتعليم» تصرف 0.8 ريال للسهم





وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للتربية والتعليم على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 آب (أغسطس) 2019، بواقع 0.8 ريال للسهم بما يعادل 8 في المائة من رأسمال الشركة بإجمالي مبلغ قدره 34.4 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في توزيع هذه الأرباح بدءا من 14 كانون الثاني (يناير) 2020.





«البابطين» تقرر زيادة رأسمال إحدى الشركات التابعة إلى 26.8 مليون ريال



قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، أمس، زيادة رأسمال شركة الإنارة المتكاملة - شركة ذات مسؤولية محدودة وإحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100 في المائة - من 8.4 مليون ريال إلى 26.8 مليون ريال بزيادة قدرها 18.4 مليون ريال. وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لمصلحة شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة. وأوضحت أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة، إضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.