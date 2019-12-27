«نمو» تصعد 4.7 % بتداولات قيمتها 20 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 315 نقطة بنحو 4.7 في المائة لتغلق عند 6998 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 26 في المائة إلى 20 مليون ريال، كما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة إلى 480 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة إلى 1.4 ألف صفقة. وارتفع سهما "الوطنية للبناء والتسويق" 18 في المائة ليغلق عند 280 ريالا، و"بحر العرب" 1.6 في المائة ليغلق عند 22.20 ريال، بينما تصدر المتراجعة "العمران" 5.4 في المائة ليغلق عند 42 ريالا، يليه "الصمعاني" 3 في المائة ليغلق عند 122 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 1.6 في المائة ليغلق عند 75 ريالا. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 5.4 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 5.4 مليون ريال.