1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 1971 مخالفة على مصانع المياه خلال العام الجاري 2019، وذلك مقارنة بنحو 1628 مخالفة للعام الماضي (بارتفاع 21 في المائة)، وفقا لما ذكرته هيئة الغذاء والدواء لـ"الاقتصادية".

وبلغ عدد شركات مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، التي تشرف عليها الهيئة بمهام الترخيص والرقابة وتطبيق الأنظمة عليها، 225 مصنعا.

وأشارت الهيئة إلى أن العقوبات والغرامات بطبيعتها تكون بناء على جدول تصنيف المخالفات المقررة لها، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية المنشور على الموقع الرسمي للهيئة.

وأكدت أنها تتولى متابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة، وذلك بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة ومنها، مواصفة مياه الشرب المعبأة رقم (1025)، ومواصفة مصانع المياه والأغذية والعاملين بها رقم (21)، ومواصفة بطاقات المواد الغذائية المعبأة رقم (9)، وأخيرا مواصفة بطاقة مياه الشرب المعبأة رقم (2232).

وأضافت الهيئة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من منتجاتها في الأسواق المحلية وإجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية ومايكرو بيولوجية للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد منتجات هذه المصانع للمواصفات القياسية تتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، ومنها إيقاف خطوط إنتاجه وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق والتحذير من استخدامها عبر موقع الهيئة الإلكتروني.