تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العلا

سلم محافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني، أمس، الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المحافظة.

يأتي المشروع من بين المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، التي تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي المجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقرر صندوق التنمية العقارية بوزارة الإسكان في وقت سابق، تمديد المهلة الممنوحة لأهالي العلا المستفيدين من برنامج التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، بعد طلب من الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا. ويستفيد من قرار التمديد أكثر من 400 مستفيد من أهالي العلا في ظل وقف إصدار تراخيص البناء وتملك الأراضي لحين الانتهاء من المخطط الشامل للمحافظة. ويوفر البرنامج للمستفيدين تمويلا عقاريا يصل إلى 500 ألف ريال. كما يمنح البرنامج مهلة عامين من تاريخ إصدار رقم التمويل للاستفادة من البرنامج. وفي حال انتهاء هذه الفترة المحددة دون الاستفادة من رقم التمويل، يتوجب على المستفيد إعادة التقديم للحصول على التمويل العقاري.