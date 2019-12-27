خلاف بين «إيرباص» وثاني أكبر عملائها في الهند بسبب تأخر الطلبيات

تعاقدت شركة الطيران الهندية "جو إير" مع "إيرباص" على شراء 144 طائرة.

وذكرت شركة الطيران منخفض التكاليف الهندية "جو إيرلاينز" أمس، التي تعد ثاني أكبر عميل لشركة "إيرباص"، أن تأخر شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" في تسليم طلبية طائرات "أيه 320 نيو" المتعاقد عليها، كان السبب جزئيا في اضطراب رحلاتها، وهو ما يشير إلى أن الشركة الأوروبية ستعاني من أجل إنتاج الكميات المستهدفة من الطائرات.

ووفقا لـ"الألمانية" أضافت "جو إيرلاينز" في بيان أنها "واجهت تأخيرا في تسلم الطائرات خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، إضافة إلى الصعوبات التشغيلية" التي تواجهها.

يذكر أن الشركة الهندية أجلت أو ألغت عشرات الرحلات الجوية خلال الأسبوع الحالي، سواء بسبب الأحوال الجوية السيئة أو المظاهرات الشعبية الواسعة في مختلف أنحاء الهند، احتجاجا على قانون جديد للجنسية.

وفي حين لم تكشف "جو إير" عن تفاصيل عدد الطائرات، التي كان يفترض تسلمها من "إيرباص"، فإن بيانات "إيرباص" تشير إلى أنها سلمت "جو إير" عشر طائرات منذ نيسان (أبريل) الماضي.

كما أشارت "جو إير" إلى أن عدم توافر كميات كافية من محركات الطائرات "بارت آند ويتني" هو المسؤول عن اضطراب حركة تسليم طائرات "إيرباص".

وكانت محركات "بارت آند وتينتي" قد أثارت مشكلات عديدة في الهند أخيرا. وقد كثفت السلطات الرقابية الهندية عمليات الفحص لهذا المحرك المستخدم في الطائرات طراز "أيه 320 نيو"، بعد ظهور احتمال توقف المحرك عن العمل أثناء التحليق.

إلى ذلك ذكرت "بلومبيرج" أمس، أن شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، والجيش الأمريكي وضعا اللمسات الأخيرة لطلبات من ثلاث دول حليفة لإمدادها بمروحيات أباتشي من طراز "أيه. إتش. 64- أي".

وأفادت الوكالة بأن العقود هي من أجل إعادة تصنيع 47 طائرة أباتشي موجودة من طراز "أيه إتش 64- دي" بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 560 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات المعاد تصنيعها في العام المقبل.

ومن جانب آخر أسست شركة جنوب الصين للطيران القابضة، الشركة الأم لخطوط جنوب الصين الجوية، شركة شحن برأسمال مسجل قدره مليار يوان (143 مليون دولار)، في إطار سعيها للجمع بين أصولها للشحن الجوي من خلال إصلاحات تقودها الدولة.

وجرى الإفصاح عن الخطوة، التي اتخذت في 24 كانون الأول (ديسمبر) من خلال إفصاح جرت الموافقة عليه على نظام إعلان المعلومات الائتمانية للشركات الوطنية، وتأتي في الوقت الذي تعطي فيه الصين أولوية لتنفيذ إصلاحات مختلطة الملكية، لتحسين وضع القطاع الحكومي المتضخم والمثقل بالديون.

و"جنوب الصين" من بين 69 شركة مملوكة مركزيا للحكومة وتشرف عليها الهيئة التنظيمية المعنية بالأصول الحكومية، وهي (لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها).

وفي تلك الحالة، ستنقل خطوط جنوب الصين الجوية وحدتها القديمة للشحن الجوي إلى الشركة المسجلة حديثا، وفقا للبيان الصادر عن لجنة إدارة الأصول في تشرين الأول (أكتوبر). كما ستستحوذ شركة الشحن على أصول شحن جوي أخرى تابعة للشركة الأم مثل خدمات الشحن عبر طائرات الركاب ومحطات شحن وخدمات لوجيستية عالمية.

وتقول لجنة إدارة الأصول الحكومية، إن شركة الشحن ستدار بأسلوب السوق وستصبح مصدرا كبيرا للأرباح.