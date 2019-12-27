إيطاليا تحاول إقناع المتسوقين بالتحول إلى الدفع الإلكتروني

في شارع التسوق الرئيسي في روما، فيا ديل كورسو، تبحث ماريا ليباري عن وشاح لتعطيه ابنتها في عيد الكريسماس. مثل كثير من الإيطاليين، تفضل أن تدفع مقابل هدايا الأعياد بالطريقة القديمة - كاش. لكن الحكومة الإيطالية تأمل في إقناعهم بالتغيير.

لدى إيطاليا أحد أدنى معدلات استخدام الدفع بالبطاقات في أوروبا، إذ يتم دفع 86 في المائة من قيمة المعاملات باستخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وفقا لتقديرات البنك المركزي. لكن بدءا من العام المقبل، تخطط الحكومة لتقديم مكافآت مالية لأولئك الذين يستخدمون البطاقات أو أنظمة الدفع الإلكترونية الأخرى.

الحكومة ستخصص ثلاثة مليارات يورو في ميزانية العام المقبل لتمويل المكافأة وتأمل في أن تعمل زيادة في تسوية الفواتير عن طريق الوسائط الإلكترونية في زيادة إيرادات الدولة بدرجة كبيرة خلال جعل التحايل الضريبي ومعاملات الاقتصاد الأسود أكثر صعوبة. سيتم شرح تفاصيل النظام في العام المقبل.

لا يزال كثير من الإيطاليين يشككون في المدفوعات الإلكترونية. قالت ليباري، "إذا استخدمت النقد، يمكنني أن أرى المبلغ الذي أمتلكه في محفظتي بالضبط. وإذا استخدمت بطاقة ائتمان أنفق 50 يورو هنا، و50 يورو هناك، وينتهي بي الأمر إلى استنزاف كل ما في حوزتي".

قال روبرتو جوالتيري، وزير الاقتصاد، هذا العام إن الحكومة تنوي إحداث "تحول ثقافي في إيطاليا (...) لتغيير سلوك المستهلكين وجعلهم يواكبون بشكل أكبر الدول الأوروبية الأخرى".

الإيطاليون استخدموا بدائل للنقد - مثل البطاقات أو التحويلات المصرفية - في المتوسط 100 مرة للشخص الواحد في عام 2017، بينما كان العدد في هولندا 424 مرة. ويرى جورجيو دي جورجيو، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويس، أن هناك أسبابا "جيدة وسيئة" للانتشار المستمر للنقد.

قال، "إيطاليا بلد عريق يعطي أهمية كبيرة للتقاليد"، مضيفا، "كبار السن أقل ميلا لتغيير ما كانوا يفعلونه طوال حياتهم".

وأوضح، أن "السبب السيئ هو أن الاقتصاد الأسود في إيطاليا واحد من أكبر الاقتصادات السوداء في أوروبا - ربما فقط اليونان هي الأسوأ. هذا يعني استخدام مزيد من النقد، مقارنة بطرق الدفع التي يمكن رصدها وتتبعها".

وفقا لتقرير نشرته المفوضية الأوروبية هذا العام، تملك إيطاليا أعلى معدل للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي. وخلص التقرير إلى أن الفرق بين مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوع وما كان ينبغي أن تجمعه السلطات الإيطالية بلغ 35 مليار يورو في عام 2015، أي أقل قليلا من الفجوة المقدرة بـ41 مليار يورو في عام 2014.

قدر جهاز الإحصاءات الرسمية في إيطاليا أن حجم "الاقتصاد غير القابل للرصد"، المؤلف من مزيج من السوق السوداء والنشاط الإجرامي، كان 211 مليار يورو في عام 2017، أي 12 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي في ذلك العام.

لكن الجهود المبذولة سابقا لإيقاف الدفع نقدا مقابل المشتريات الكبيرة لم تحظ بشعبية. في عام 2011، خفضت حكومة ماريو مونتي الحد الأقصى القانوني الذي يمكن بموجبه سداد فاتورة نقدا إلى ألف يورو، لكن حكومة ماتيو رينزي زادت الحد إلى ثلاثة آلاف يورو في عام 2016 بعد رد فعل سلبي.

قال ريكاردو، رجل في الأربعينيات من عمره يمشي في شارع التسوق الرئيسي في روما رفض ذكر اسم عائلته، إنه يفضل النقد لأنه لا يريد أن ترصد المصارف عاداته، "أريد أن احتفظ بكيفية إنفاق أموالي لنفسي".

بعض السياسيين واصلوا الاعتراض على محاولات إغراء المواطنين بعيدا عن المال. جورجيا ميلوني، قائدة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد، حاولت دون جدوى إصلاح قانون الميزانية الحالي لحظر أي قيود على المدفوعات النقدية.

كانت فكرتها، يترك ذلك شعورا بالارتياح لدى الشخص العادي، بحجة أن الإيطاليين العاديين الذين يستخدمون النقود لم يكونوا هم المشكلة. قالت، "التهرب الضريبي الحقيقي ليس تهرب أصحاب المتاجر الصغيرة، بل تهرب الشركات الكبرى التي تدفع الضرائب في الدول الأخرى، وليس في إيطاليا".

مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المصارف الإلكترونية الأحدث السهلة الاستخدام تجذب الإيطاليين الشباب الذين هم أقل ارتباطا بالنقد مقارنة بالأكبر سنا.

قال جيانماركو سبيرا، طالب يبلغ من العمر 23 عاما يتسوق لشراء هدية لصديقته، إنه يفضل استخدام المدفوعات الرقمية. "إذا كنت تدفع عن طريق البطاقة، أو حتى أفضل من ذلك عن طريق هاتفك، فلن تضطر إلى حمل نقود".

دي جيورجيو يعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يصبح الإيطاليون أكثر استعدادا لتقبل التخلي عن النقود لمصلحة البطاقات.

يقول، "إنه شيء متعلق بالأجيال. تدريجيا سيتغير، لكنك تحتاج إلى الوقت. وربما أيضا دفعة من الحكومة لتغيير السلوكيات".