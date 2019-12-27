تراجع معظم البورصات الخليجية .. أسهم المصارف تتصدر موجة الانخفاض

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس وتصدرت أسهم المصارف موجة الانخفاض، بينما صعدت السوق المصرية بدعم "التجاري الدولي".

وتراجع مؤشر أبوظبي 1 في المائة إلى 5050 نقطة، حيث نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، 1.2 في المائة وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المائة. ونزل سهم "اتصالات" 1.2 في المائة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة إلى 2765 نقطة مع انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 0.9 في المائة وتراجع سهم "دبي للاستثمار" 1.5 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال مصرف الإمارات المركزي أمس الأول، إنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.2 في المائة إلى 10426 نقطة، حيث تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 في المائة ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1604 نقاط. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3866 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 6926 نقطة.

وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 13885 نقطة، حيث كان عدد الأسهم المرتفعة أعلى من المتراجعة. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 في المائة، وقفز سهم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" 4.3 في المائة.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأول، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من تموز (يوليو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) 2019 على أساس سنوي.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول من العام المالي 2020/2019، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.