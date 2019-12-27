تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس وتصدرت أسهم المصارف موجة الانخفاض، بينما صعدت السوق المصرية بدعم "التجاري الدولي".
وتراجع مؤشر أبوظبي 1 في المائة إلى 5050 نقطة، حيث نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، 1.2 في المائة وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المائة. ونزل سهم "اتصالات" 1.2 في المائة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة إلى 2765 نقطة مع انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 0.9 في المائة وتراجع سهم "دبي للاستثمار" 1.5 في المائة.
وبحسب "رويترز"، قال مصرف الإمارات المركزي أمس الأول، إنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.
وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.2 في المائة إلى 10426 نقطة، حيث تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 في المائة ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المائة.
وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1604 نقاط. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3866 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 6926 نقطة.
وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 13885 نقطة، حيث كان عدد الأسهم المرتفعة أعلى من المتراجعة. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 في المائة، وقفز سهم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" 4.3 في المائة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأول، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من تموز (يوليو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) 2019 على أساس سنوي.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول من العام المالي 2020/2019، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.
- مبيعات قياسية عبر الإنترنت تنعش موسم التسوق الأمريكي
- «تشيرسكي».. ملاذ روسيا الأخير لإنهاء مشروع «نورد ستريم2» بعد العقوبات الأمريكية
- الأسهم الأمريكية تصعد إلى مستويات قياسية بفعل آمال اتفاق التجارة
- تراجع معظم البورصات الخليجية .. أسهم المصارف تتصدر موجة الانخفاض
- الأسهم السعودية تضيف 10 نقاط وتبقى دون أعلى مستوياتها في 4 أشهر
- محللون: نتائج صناديق الاستثمار تعزز الثقة وتنبئ بمزيد من المستثمرين في السوق
- «الصندوق الزراعي» لـ "الاقتصادية": لا مانع من تمويل المستثمرين الأجانب
- «الزكاة»: تقديم ضمان 50 % شرط قبول الاعتراض في اللائحة الجديدة
أسواق الأسهم- الخليجية
- "السوق المالية": طرح 27.2 مليون سهم لـ"أملاك العالمية للتمويل العقاري" للاكتتاب العام
- بشرى لمليار مريض.. دواء جديد للصداع النصفي الحاد
- وزير الطاقة لـ "الاقتصادية": تنفيذ مشاريع في الدرة قريبا.. المنطقة واعدة بالغاز
- الانتهاء من دراسة تخصيص المحطات الكهربائية.. قريبا
- سرق مصرفا ووزع النقود على المارة "هدية"
- 830.5 ألف موظف يعملون في قطاع الصناعات التحويلية.. 77 % منهم أجانب
- عودة حقل الخفجي إلى وضعه الطبيعي لإنتاج 320 ألف برميل نهاية 2020
- مجلس إدارة ينساب يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019
- هبوط أسواق الأسهم الخليجية مع توجه المستثمرين إلى طرح أرامكو
- فرنسا تمنع تصدير لوحة عثر عليها في مطبخ
أضف تعليق