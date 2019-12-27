الأسهم السعودية تضيف 10 نقاط وتبقى دون أعلى مستوياتها في 4 أشهر

عادت الأسهم السعودية للارتفاع، لكنها بقيت دون أعلى مستوى في أربعة أشهر، التي تراجعت منه في الجلسة السابقة، وجاء إغلاق المؤشر عند 8353 نقطة بمكاسب عشر نقاط بنحو 0.12 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بأقل من نقطة 0.03 في المائة ليغلق عند 1182 نقطة. ولا تزال السوق عاجزة عن تجاوز متوسط 200 يوم ومستويات المقاومة المهمة عند 8450 نقطة، وارتفاع المؤشر أمس لم يعوض معظم الخسائر التي لحقت به أمس الأول، ما يجعل الأداء غير مشجع حتى الآن. ويبدو أن السوق تميل نحو الحذر في ظل ارتفاع مكررات الربحية واقتراب نهاية العام وبدء موسم الإفصاحات والتوزيعات، ومع ذلك قد تجد السوق قائدا جديدا (أرامكو) مع استمرار تحسن أسعار النفط، الذي وصلت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقتربة من حاجز 70 دولارا لخام برنت.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام للجلسة عند 8342 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8370 نقطة بمكاسب 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8316 نقطة فاقدا 0.31 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8353 نقطة بمكاسب عشر نقاط 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 653 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 44 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 162 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 1.54 في المائة، يليه "الاتصالات" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 0.39 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" 2.7 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 29 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "الطاقة" 16 في المائة بقيمة 544 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" 14 في المائة بقيمة 502 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة السريع" بنحو 9.88 في المائة ليغلق عند 31.70 ريال، يليه "بي سي آي" 7.2 في المائة ليغلق عند 24.60 ريال، وحل ثالثا "لازوردي" 6.3 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صناعة الورق" 5.75 في المائة ليغلق عند 24.74 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" 2.2 في المائة ليغلق عند 28.35 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" 1.86 في المائة ليغلق عند 17.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 399 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 186 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 182 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية