أسعار النفط تتجه إلى 70 دولارا للبرميل .. ومصارف عالمية ترفع توقعاتها لـ 2020

صعدت أسعار النفط أمس مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمساعي التي تقودها "أوبك" لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على كثير من الأسواق.

وتتلقى الأسعار دعما من جهود "أوبك" وحلفائها في تقييد المعروض النفطي من خلال إجراء تخفيضات إنتاجية أعمق يبدأ تطبيقها في مطلع العام الجديد وتستمر على مدار الربع الأول من عام 2020.

بحسب "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 67.48 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 61.36 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق الآسيوية لدى "أكسي تريدر"، "إن أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق "أوبك+" في ديسمبر، وتباطؤ نشاط النفط الصخري.. كل هذا يشير إلى أداء أقوى لأسعار النفط في الربع الأول مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين فحسب".

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، ما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.

وتسبب انخفاض الطلب في تقليص فعالية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

واتفقت المجموعة التي يطلق عليها مسمى "أوبك+" على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق أو نحو 2 في المئة من الطلب العالمي.

ويراهن كثير من المختصين على أداء جيد للسوق النفطية في الربع الأول من 2020 خاصة في ضوء توقعات بتقلص إنتاج النفط الصخري الزيتي الأمريكي وتحسن مؤشرات الطلب العالمي على النفط وتراجع مخاوف النمو، في ضوء الانفراجة الأخيرة في جهود احتواء مخاطر الحرب التجارية.

ويعتقد محللون نفطيون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إتمام صفقة تجارية أولية مع الصين، كان أنباء إيجابية للغاية وداعمة لاستقرار الأسواق وتوقعات النمو في العام المقبل، خاصة أنها ترافقت مع بيانات تؤكد حدوث انخفاض جديد في مستوى المخزونات النفطية، وهو ما يعزز خطة "أوبك+" لاستعادة توازن الأسواق.

في هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن السوق النفطية تتسم بتعاملات هادئة بسبب عطلة الأعياد وبداية العام الجديد، لكن آفاق السوق إيجابية للغاية وأفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أن السوق ستستأنف على الأرجح تعاملاتها على وضع إيجابي وقوي خاصة في ضوء تخفيضات الإنتاج الحالية وقرب توقيع اتفاق تجارة جديد.

وأضاف ماندرا أن "العوامل الإيجابية في السوق تشمل إلى جانب خفض الإنتاج واحتواء مخاطر الحرب التجارية، توقعات باستمرار السحب من المخزونات النفطية بوتيرة سريعة بما يمكن السوق من التخلص من فائض المخزونات، إضافة إلى وجود مؤشرات قوية على تباطؤ النمو في قطاع النفط الصخري الأمريكي وتراجع أنشطة الحفر والاستكشاف".

من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، "إن الجميع يترقب مدى فاعلية خطة خفض الإنتاج التى تنفذها دول "أوبك" وخارجها على مدى الربع الأول من العام الجديد"، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستظل تحت المراقبة خلال عام 2020 مع استمرار المتابعة والتقييم من اللجان الوزارية والفنية لتصحيح المسار ودفع السوق نحو بلوغ الاستقرار المستهدف.

وأوضح جوتير أن التحدى الكبير الذي يواجه المنتجين في المرحلة الراهنة هو أن خفض الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" يقابله ارتفاع مؤثر في مستويات الإنتاج من دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا، لافتا إلى استمرار وجود توقعات متباينة لتقدير مستويات الطلب.

من ناحيته، أشار أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، إلى أن توقعات سوق النفط في العام الجديد إيجابية إلى حد كبير، حيث تذهب أغلب التوقعات إلى حدوث ارتفاع جيد في الأسعار قبل نهاية النصف الأول بفضل الدعم القوي للطلب في الأسواق الناشئة، إضافة إلى توقعات استمرارية خفض إنتاج "أوبك+" وتواصل تقلص مستوى المخزونات العالمية.

وأضاف لـ"الاقتصادية"، أن "استعداد السعودية لإجراء تخفيضات أعمق في الإمدادات يعد من الأمور الإيجابية المعززة لحالة التفاؤل وتوقعات السيطرة على تخمة المعروض"، لافتا إلى أن العوامل الإيجابية تشمل احتواء الصراع التجاري الأمريكي- الصيني الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الطلب العالمي على النفط.

بدورها، قالت لـ"الاقتصادية"، ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية، "إن كثيرا من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الدولية رفع توقعاته لأسعار النفط في العام المقبل، في ضوء المعطيات الإيجابية الجديدة في السوق، خصوصا مجموعة جولدمان ساكس، التى رفعت تقديرها لمتوسط سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بدلا من 60 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2020".

وذكرت ويني أن المخزونات من المحتمل أن تنخفض بشكل جيد في العام المقبل، متوقعة استيعاب الزيادات الإنتاجية المتوقعة في حقول دول مثل النرويج وجيانا بشكل سريع في السوق من دون أي تداعيات على الاستقرار أو على مستوى الأسعار بسبب وجود نمو قوي في الأسواق الناشئة، ما يعزز الطلب واحتياجات الاستهلاك النفطي.