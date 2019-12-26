البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم, وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 700.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 57206 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 1% ليبلغ 13884.95 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.34% مسجلاً 529.65 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.41% لينهي التعاملات عند 1391.88 نقطة.