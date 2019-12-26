"ستاندرد اند بورز" و"ناسداك" يسجلان مستويات قياسية بفعل آمال اتفاق التجارة

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعا 3.82 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 3227.20 نقطة، وزاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19 في المائة مسجلا 8970.21 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 28539.46 نقطة.

