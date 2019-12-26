شرطة الرياض: القبض على 100 متحرش ومخالف للذوق العام

صرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28 هـ ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.