أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 112,002,444 ريال بحيث تمتد مدة التمويل من 08-12-2019 إلى 31-01-2021 وذلك لتمويل رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "أسواق المزرعة" تجدد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 112 مليون ريال
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- "السوق المالية": طرح 27.2 مليون سهم لـ"أملاك العالمية للتمويل العقاري" للاكتتاب العام
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
أضف تعليق