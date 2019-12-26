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أخبار الشركات- محلية

"أسواق المزرعة" تجدد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 112 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 112,002,444 ريال بحيث تمتد مدة التمويل من 08-12-2019 إلى 31-01-2021 وذلك لتمويل رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة.

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