"البابطين" تزيد رأس مال إحدى شركاتها التابعة في السعودية إلى 26.8 مليون ريال

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بالتمرير زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة شركة ذات مسئولية محدودة إحدى شركاتها التابعة بالسعودية والمملوكة بنسبة 100% من 8.4 مليون ريال إلى 26.8 مليون ريال بزيادة قدرها 18.4 مليون ريال حيث سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

والجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها. علما بأن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.