الأسهم السعودية تنهي جلسة نهاية الأسبوع باللون الاخضر والتداولات 3.5 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على مكاسب طفيفة استفادت من خلالها الأسهم المتوسطة من توسيع مكاسبها هذا الأسبوع، ، فيما أغلق سهم أرامكو على ارتفاع بعدما تراجع خلال الجلستين السابقة.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 10 نقاط أو ما يعادل 0.12 في المائة عند مستوى 8353 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.48 مليار ريال لتشهد التدولات تراجع مقارنة بالجلستين السابقة، فيما بلغ حجم التداول نحو 155.8 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 162.15 ألف صفقة.

ويأتي الارتفاع خلال جلسة اليوم بدعم من اسهم قطاع البتروكيماويات وعلى رأسها سهم سابك، بالاضافة إلى الدعم من اداء سهم أرامكو السعودية، والذي ارتفع بنحو 0.4 في المائة عند مستوى 35.35 ريال.

فيما واصل قطاع البنوك التراجع وللجلسة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر، حيث تراجع القطاع بنحو 0.2 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة مجموعة السريع المكاسب و بإرتفاع بلغ 9.9 في المائة بعد إعلان الشركة موافقة هيئة السوق على زيادة رأس مال الشركة عن طريق حقوق أولوية بقيمة 112.6 مليون ريال.

، فيما أرتفعت أسهم شركة بي سي اي بنحو 7.2 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 130 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 55 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة صناعة الورق الخسائر بنحو 7.7 في المائة بعد إرتفاع السهم لسبع جلسات متتالية مسجل مكاسب بلغت نحو 25 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركة الوطنية للتعليم بنحو 2.2 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 4.7 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 19.78 مليون ريال وذلك عبر تداول 479.9 ألف سهم.