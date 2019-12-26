كوريا الجنوبية تخطط لإصدار 8.96 مليار دولار من سندات الخزانة

قالت وزارة المالية اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية تعتزم بيع ما قيمته 10.4 تريليون وون (8.96 مليار دولار) من سندات الخزانة عبر عطاءات في يناير 2020، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال القيمة المحددة لديسمبر وتمثل القيمة الأكبر على الإطلاق.
كانت حكومة كوريا الجنوبية قالت بالفعل إنها سترفع إصدارات السندات بقوة هذا العام لتمويل قفزة في الإنفاق المالي في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد المتعثر في ظل تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية.
يأتي المبلغ المزمع مقارنة مع سندات خزانة بقيمة 3.9 تريليون وون من المخطط طرحها في عطاءات هذا الشهر.
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