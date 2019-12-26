السعودية ترصد الكسوف الحلقي .. وسكان آسيا يشاهدون "حلقة النار"

في منظر مهيب تتجلى فيه قدرة الله عز وجل، بدأت ظاهرة كسوف الشمس الحلقية حيث تمكن اليوم أشخاص من السعودية وعمان وصولا إلى الهند وسنغافورة من مشاهدة "حلقة النار" وهي ظاهرة نادرة تحصل عند حدوث كسوف كلّي للشمس. ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر قريبا بما فيه الكفاية من الأرض لإخفاء الشمس تماما ما يترك حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.

ويحدث هذا النوع من الكسوف كل سنة أو سنتين فقط، وفي كل مرة يكون مرئيا في أجزاء معينة من الأرض ويمكن أن تمر عقود قبل أن يتكرر النمط ذاته في الأماكن نفسها. وكانت الظاهرة الفلكية هذا العام مرئية لسكان الشرق الأوسط وأنحاء جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وشمال المحيط الهادئ. وقد شاهدها المئات من علماء الفلك الهواة والمصورين وقد وصفها البعض بأنها حدث يمكن رؤيته "مرة واحدة في العمر"