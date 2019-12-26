سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي يحذر من التضييق على الشركات الصينية

قال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي شانج مينج إن التحركات لإقرار سياسات تحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ستضر بمصالح الاتحاد وتعرقل الاستثمار.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مينج القول إن التضييق على الشركات الصينية قيما يتعلق بحصص ملكيتها في الشركات الأوروبية أو تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات أو الفرص التجارية سيؤدي إلى رد فعل سلبي من جانب المستثمرين الصينيين.
وأضاف مينج في حديث خاص للصحيفة أن التوجه الخطير للاتحاد الأوروبي يجعل الكثيرين من المستثمرين الصينيين يعملون في أوروبا في ظل الشكوك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مينج قوله تعليقا على وصف مدير عام المفوضية الأوروبية سابين وياند للمحادثات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنها "تسير في مسار حلزوني"، إنه من الأفضل أن تكون سلحفاة متواضعة على أن تكون أرنبا ماكرا.
وأعرب السفير الصيني عن أمله في التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل متعدد الأطراف وحرية التجارة والانفتاح والعدالة والنزاهة وعدم التمييز.
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