الين ينخفض بفعل مؤشرات جيدة بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

صعد الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني فيما تماسكت العملات التي تتأثر بالمخاطر اليوم الخميس بفضل تفاؤل بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي.
وأعلنت بكين أمس الأربعاء أنها على تواصل وثيق مع واشنطن فيما يتعلق بحفل توقيع اتفاق تجاري بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذكر فيه أنه سيكون هناك حفل توقيع مع نظيره الصيني شي جين بينغ للاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان في الآونة الأخيرة.
وارتفع الدولار 0.2 مقابل الين إلى 109.54 ين وظل على مقربة من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 109.73 ين الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.10905 دولار.
وتماسك الدولار الأسترالي عند 0.6927 دولار أمريكي عند أقل بقليل من أعلى مستوياته خلال أربعة شهور البالغ 0.6939 دولار الذي لامسه في الشهر الجاري فيما جرى تداول نظيره النيوزيلندي مقابل 0.6648 دولار أمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة شهور.
وظلت أجواء العطلة مسيطرة على أسواق العملة العالمية بعد عيد الميلاد أمس الأربعاء ولا تزال عدة مراكز مغلقة اليوم الخميس.
وفي أنحاء أخرى، جرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2986 دولار أعلى قليلا من مستوياته قبل عطلة عيد الميلاد وإن ظل أدنى بكثير من ذروة بلغها في 13 ديسمبر كانون الأول عند 1.3516 دولار.
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