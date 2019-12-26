830.5 ألف موظف يعملون في قطاع الصناعات التحويلية .. 77 % منهم أجانب

بلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 830587 موظفا وموظفة يعملون في المنشآت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، استحوذ العاملون الأجانب على 76.8 في المائة منهم.

وفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية عليها، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 637782 مشتغلا، مقابل 192805 موظفين سعوديين شكلوا 23.2 في المائة.

وبلغ عدد النساء العاملات في القطاع 68559 امرأة، استحوذت الموظفات السعوديات على 77 في المائة منهن بعدد 52702 موظفة، مقابل 15857 موظفة أجنبية.

واستحوذ الموظفون الرجال على النسبة العليا من عدد العاملين بنحو 91.8 في المائة، إذ يبلغ عددهم 762028 موظفا.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا على "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها، وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.