الانتهاء من دراسة تخصيص المحطات الكهربائية .. قريبا

أفصح لـ"الاقتصادية" خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عن وجود فريق وزاري يدرس تخصيص المحطات الكهربائية، وسيتم الانتهاء منها قريبا.
قال السلطان "إن هناك لجنة وزارية معنية بخصخصة المحطات الكهربائية بإشراف وزير الطاقة وعضوية عدة جهات من ضمنها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة"، مبينا أن اللجنة هي المعنية بإعادة هيكلة الشركة والقطاع بأكمله بهدف تأمين الاستدامة الفنية والمالية للقطاع.
وحول مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء داخل المنازل، بين السلطان أن المشروع الذي يعد تحت إشراف وزارة الطاقة، يعمل عليه منذ فترة فريق كبير من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومن وزارة الطاقة ومن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، وهو في طور إعداد السياسة النهائية للمشروع وسيرى النور قريبا.
وبشأن دور العدادات الذكية الجديدة في دعم مشروع توليد الطاقة في المنازل وإدخالها للشبكة، قال السلطان، "بدون عدادات ذكية لا يمكن أن تسمح بتوليد الكهرباء وإدخالها إلى الشبكة، لأنه بالوضع الحالي إذا انتهت الموافقة على توليد الكهرباء داخل المنازل وإدخالها إلى الشبكة، فستحتاج إلى عدادات تحسب الكهرباء الداخلة والخارجة، والعدادات الحالية الموجودة في المنازل لا تدعم هذا التوجه".
واستدرك، أن "العدادات الجديدة تحسب الكهرباء الداخلة والخارجة من المنزل، وبالتالي العدادات الذكية الجديدة ستخدم سياسة توليد الطاقة داخل المنازل".
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