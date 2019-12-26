الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاعات في 5 أشهر مع ضغوط البيع

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاعات منذ تموز (يوليو) لتغلق عند 8342 نقطة فاقدة 77 نقطة نحو 0.92 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 1.2 في المائة 14 نقطة ليغلق عند 1181 نقطة. وأشير في التقرير السابق إلى ضعف أداء السوق وتزايد حدة البيع بعد فشل السوق من تجاوز المقاومة 8450 نقطة، ولا تزال السوق مهددة بالضغوط البيعية طالما عجزت عن تجاوز ذلك الحاجز. واستطاعت السوق خلال الثماني جلسات السابقة من الارتفاع المتواصل لتحقق خلالها 433 نقطة بنحو 5 في المائة، وتلك المكاسب سيسعى المتعاملون لجنيها عند ضعف أداء السوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8419 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8424 بمكاسب طفيفة، بينما أدنى نقطة عند 8333 نقطة فاقدا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8342 نقطة فاقدا 77 نقطة 0.92 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 822 مليون ريال لتصل إلى 4.1 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 200 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.35 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 181 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" 1.25 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 1.1 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" 2 في المائة، يليه "المصارف" 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 922 مليون ريال، يليه "المصارف" 15 في المائة بقيمة 622 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 14 في المائة بقيمة 565 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "صناعة الورق" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 26.25 ريال، يليه "وفرة" 6.3 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 4.5 في المائة ليغلق عند 11.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "متلايف" 7.8 في المائة ليغلق عند 19.92 ريال، يليه "ساب للتكافل" 4 في المائة ليغلق عند 16.22 ريال، وحل ثالثا "جزيرة تكافل" 3.7 في المائة ليغلق عند 17.14 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 394 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 279 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 184 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية