«نمو» ترتفع 210 نقاط .. وقيمة التداول تقفز إلى 26 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 210 نقاط بنحو 3.3 في المائة لتغلق عند 6682 نقطة. وقفزت قيمة التداول 404 في المائة إلى 26 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 571 في المائة إلى 710 آلاف صفقة. وتراجع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" وحيدا 1.6 في المائة ليغلق عند 238 ريالا. وتصدر المرتفعة "العمران" 14 في المائة ليغلق عند 44.40 ريال، يليه "الصمعاني" 6 في المائة بقيمة 125.40 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 2.7 في المائة ليغلق عند 21.86 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 8.7 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 8.4 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 7.9 مليون ريال.