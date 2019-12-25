السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من يوم الاربعاء 1 / 1 / 2020 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا المملكتين.

من جهته أكد المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على ان يتم إيقافها مؤقتاً حفاظاً على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق انهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني .

إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريال أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد، كما اهاب المحيسن من جميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين والالتزام ايضاً بالمسارات المخصصة لهم باتباع اللوحات الارشادية في مناطق الإجراءات.

وأشار المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وكافة الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين ومررو المنطقة الشرقية أنهت كافة استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدراجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي، مقدماً شكره لشركاء النجاح على تعاونهم المستمر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لعابري جسر الملك فهد.