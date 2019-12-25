استثمارات "نوفاتك" في 2020 ستتجاوز 400 مليار روبل

ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم نقلا عن ليونيد ميخلسون رئيس نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا أن الشركة تتوقع استثمارات بقيمة تزيد على 400 مليار روبل (6.5 مليار دولار) في 2020 .

وأضافت الوكالة أن خطة نوفاتك الاستثمارية للعام 2019 تبلغ أكثر من 185 مليار روبل.