انخفاض إنتاج روسيا من النفط في ديسمبر 240 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن بلاده خفضت إنتاجها النفطي خلال الشهر الحالي بمقدار 240 ألف برميل يوميا، وفقا لمستوى إنتاج أول 24 يوما من الشهر، بدون حساب إنتاج المتكثفات النفطية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا تعهدت وفقا لاتفاق الإنتاج لدول ما يعرف باسم "أوبك بلس" بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج للعام الحالي والبالغ 11.418 مليون برميل يوميا.

وتستهدف روسيا خفض إنتاجها خلال الربع الأول من العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج للعام الحالي، مع استبعاد إنتاجها من المتكثفات النفطية.

يذكر أن تجمع أوبك بلس يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعددها 14 دولة إلى جانب 10 دول نفطية من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا، ويستهدف تنسيق مستويات الإنتاج بهدف الحد من تراجع الأسعار.

وكان وزراء أوبك بلس قد اتفقوا في مطلع الشهر الحالي على خفض إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى جانب الخفض المقرر منذ العام الماضي، وهو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع تراكم الفوائض في السوق العالمية للنفط.