"المالية" توقع اتفاقية مع "السعودي للاستثمار"

أبرمت وزارة المالية،أمس، اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار، لتفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح، وعدد من منسوبي الوزارة وممثلي البنك وشركة فيزا.

ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران.

وأوضح الكنهل، أن الاتفاقية تجسّد أحد أهم قيّم الوزارة المتمثلة بالشراكة، من خلال إيجاد شراكات فعّالة مع القطاع الخاص ومنها الجهات التمويلية بما يدعم المشاريع التنموية في المملكة، كما تمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية للوزارة، المتمثل في برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومي ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي له دور مهم وفعّال في الرقابة المالية، والمساهمة الجوهرية في صنع القرارات، من خلال تحسين التخطيط والتوقعات لبناء رؤية متكاملة حول الأصول والالتزامات.

وأفاد أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتلبية لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، كما تأتي مبادرة من الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات كونها راعي لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية، مشيراً إلى أهمية تبني الأساليب الحديثة للصرف بديلا عن الأساليب التقليدية التي تقوم على تحويل النقد للمستفيدين من العهد وذلك بهدف ضبط الرقابة المالية وتقليل استخدام النقد وسرعة تسويات تلك العهد والاستفادة من تحليل تلك البيانات التي ستتاح للوزارة لضمان لتوفير الخدمات للجهات الحكومية بجودة عالية وبالتالي تحقيق أهم مستهدفات الوزارة وهو كفاءة الإنفاق.