أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أنها قد تبلغت اليوم من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل الشركة مذكرته كما قدم وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكره بمرفقاتها. وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/06/04هـ الموافق 2020/01/29م، وتمت المناقشة واكتفى كلا بما قدم، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى معلومات إضافية.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجل نظر دعوى "عذيب للإتصالات" ضد هيئة الاتصالات إلى 29 يناير
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- الاتحاد الأوروبي: مميزات لحصول السعوديين على «شنجن» بإعفاءات واستثناءات للتابعين
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
أضف تعليق