محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجل نظر دعوى "عذيب للإتصالات" ضد هيئة الاتصالات إلى 29 يناير

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أنها قد تبلغت اليوم من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل الشركة مذكرته كما قدم وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكره بمرفقاتها. وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/06/04هـ الموافق 2020/01/29م، وتمت المناقشة واكتفى كلا بما قدم، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى معلومات إضافية.