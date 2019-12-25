ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فيتنام لعام 2019

قالت وزارة التخطيط والاستثمار اليوم الأربعاء إن فيتنام تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.38 مليار دولار خلال 2019 بارتفاع 6.7 في المائة عنها قبل عام.

وقالت الوزارة في بيان إن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشير إلى حجم مدفوعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل، زادت 7.2 بالمئة في العام إلى 38.02 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن من بين التعهدات، من المقرر استثمار 64.6 في المائة في الصناعات التحويلية والمعالجة، بينما ستذهب 10.2 في المائة إلى العقارات.

وكوريا الجنوبية هي المصدر الأكبر لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة، وتليها هونج كونج وسنغافورة.