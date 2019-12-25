"هيئة المهندسين" : ارتفاع نسبة السعوديين إلى 24 % من إجمالي المهندسين

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية واللوائح التنفيذية وتطوير الخدمات الإلكترونية وربطها مع الجهات ذات العلاقة ساهم في تراجع نسبة الأجانب المسجلين لديها ودفعت إلى تطور سير العمل لدى المكاتب والشركات الهندسية والحد من وجود ثغرات تؤثر سلبا في القطاع الهندسي ودخول المخالفين إلى سوق العمل السعودي.

وأوضح المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة أن المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة بلغوا نسبة 24% من الإجمالي وتعد النسبة الأعلى. مشيرا إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة نحو 161,597 مهندسا بينهم 38,581 مهندسا سعوديا فيما بلغ عدد الفنيين 103,367 فنيا سعوديا وأجنبيا مسجلا.

وأشار إلى أن إقامة دورات تدريبية وبرامج تأهيلية وتنظيم مؤتمرات ولقاءات محلية ودولية رفعت من كفاءة المهندس السعودي ودفعته إلى تصدر الجنسيات الأخرى. مؤكدا على تقديم الهيئة ما يزيد عن 200 دورة تدريبية لـ 5 الآف مهندس وتنفيذ 80 دورة مدعومة و137 دورة تخصصية إضافة إلى تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الإحترافية و 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي وتنظيم ما يزيد عن 34 فعالية مختلفة. يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى إلى زيادة نسب التوطين بشكل تدريجي في القطاع الهندسي واستحداث مهن جديدة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية.