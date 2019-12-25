الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018

واصل الروبل الروسي مكاسبه في تعاملات متواضعة اليوم الأربعاء، ليرتفع لأعلى مستوياته منذ 2018.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، زاد الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 61.73، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو 2018.

ومنذ بداية العام الجاري ربح الروبل 12 في المائة مقابل الدولار، مما يجعله ثاني أفضل العملات أداء مقابل الدولار الأمريكي بعد الهريفنا الأوكرانية.

ولقى الروبل في الآونة الأخيرة الدعم من مدفوعات ضريبية محلية دفعت الشركات التي تركز على الاستيراد إلى تحويل جزء من إيراداتها بالنقد الأجنبي لتلبية التزامات محلية.

لكن من المتوقع أن تكون مكاسب الروبل محدودة قبيل عطلة العام الجديد الطويلة في روسيا، إذ يميل المستثمرون في المعتاد إلى تقليص انكشافهم على الأصول المرتفعة المخاطر خلال تلك الفترة.

وقالت أوتكريتي للوساطة في مذكرة إن الروبل قد يتلقى أيضا ضربة من ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية من جانب الأسر قبيل عطلات يناير .

وتتلقى الأسواق الروسية الدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بعد أن قالت روسيا إن تعاونها مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج سيستمر وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تنتهيان من اتفاق تجاري.

وأنهى خام برنت، المعيار العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، تداولات الثلاثاء مرتفعا 1.24 في المائة عند 67.21 دولار للبرميل.