"هدف" : 49 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا في القطاع الخاص خلال 11 شهر

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توظيف 48.822 باحثا وباحثة عن العمل منذ بداية 2019 حتى نهاية نوفمبر وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وجاء فرع الصندوق في مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ 10.933 مواطنا ومواطنة توظفوا عبر الفرع تلتها الشرقية بـ 8778 مواطنا ومواطنة ثم الرياض بـ 7957 مواطنا ومواطنة عقبهم فرع الصندوق في المدينة المنورة بـ 5753 مواطنا ومواطنة ثم جازان بـ 3392 مواطنا ومواطنة.

وشهد فرع الصندوق في تبوك توظيف 2211 مواطنا ومواطنة بينما أسهم الفرع في نجران بتوظيف 2033 مواطنا ومواطنة في حين توظف من خلال فرع الجوف 1903 مواطنين ومواطنات وفرع القصيم بـ 1765 مواطنا ومواطنة وفرع الصندوق في حائل بـ 1195 مواطنا ومواطنة فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 مواطنا ومواطنة وشهدت الباحة توظيف 930 مواطنا ومواطنة والشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم "هدف" برامج دعم تأهيل وتدريب للباحثين والباحثات عن عمل بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة. وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.