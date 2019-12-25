بريطانيا لا يمكنها الاستمرار في التظاهر بأنها قوة عظمى

أمضت بريطانيا وقتا كبيرا خلال الـ75 عاما الماضية وهي تناضل من أجل تجنب تكييف طموحاتها الدولية مع الظروف الاقتصادية المتضائلة. هذا ما يسمى أحيانا بإدارة التراجع النسبي. يفضل آخرون الحديث حول "فعل ما هو فوق طاقتنا". لنسأل الدارسين الجادين لشؤون الدفاع عن السبب في إقدام بريطانيا على تحديث صواريخها النووية، ترايدنت، وعن تدشينها للتو اثنتين من حاملات الطائرات وستتلخص الإجابة في كلمتين: الهيبة الوطنية.

صورة الوقوف وحيدة عام 1940 لا تزال راسخة بشكل كبير في ذاكرة الأمة ككل. العزوف العنيد عن التخلي عن التظاهر بالسطوة الإمبريالية أثقل كاهل اقتصاد ضعيف في الداخل، وأدى إلى تحولات حاسمة في التوازن الجيوسياسي في الخارج. عادة ما كان يحتاج الأمر إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية من أجل إعادة ضبط الطموحات الكبرى لتتناسب مع القدرات الفعلية. صدمة "بريكست" قد تفرض عملية إعادة تقييم مماثلة أخرى.

لم يكن هناك أي تعقيد في نتائج الانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر. في شخص بوريس جونسون، تم منح الناخبين سياسيا انتهازيا من المحافظين يلوح بعلم القومية الإنجليزية. برنامج زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، كان برنامجا يساريا متشددا عادة ما يعد الغرب شريرا. أي شخص لديه معرفة بجورج أورويل يمكنه التنبؤ بأن الطبقات العاملة ربما تخرج عن عادة تصاحبها طول العمر وتعطي أصواتها الانتخابية للمحافظين.

جونسون، بعد أن أعيد انتخابه بأغلبية برلمانية جيدة، أكد أن 31 كانون الثاني (يناير) هو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا الانفصال بعد 47 عاما سيهدم الركيزة الأوروبية التي تعتمد عليها السياسة الخارجية البريطانية. يقول رئيس الوزراء إنه سيحل مكانها رؤية منفتحة تتمثل في "بريطانيا العظمى". وحتى الآن، لم يزد ذلك على كونه شعارا فارغا.

المطلوب بدلا من ذلك هو إجراء تقييم ثابت لأفضل السبل لحماية المصلحة الوطنية بمجرد أن تغادر بريطانيا إطار الاتحاد الأوروبي واستعداد لاحق لإعادة التوافق مرة أخرى بين الطموحات والموارد المتاحة. يبدو أن جونسون يعتقد أن كل الأمور ستكون على ما يرام فقط إن استرجعت البلاد "حماسها وثقتها بنفسها". في الحقيقة، إذا أرادت بريطانيا الحفاظ على سمعتها دولة محترمة، لا يمكنها الاستمرار في التظاهر بأنها قوة عظمى.

الإفراط والمبالغة باتا واضحين في شكل القوات المسلحة، المصمم لإبراز مظهر الدولة باعتبارها قوة عظمى متوسطة. ولرفضهم الاعتراف بأن بريطانيا لم تعد تمتلك قوات شاملة أو كاملة، تسبب وزراء الدفاع المتعاقبون في تجويف عدد من القدرات الأساسية.

يجري إنفاق المال على حاملات الطائرات دون وجود أي غرض استراتيجي واضح، وعلى الحالة باهظة التكاليف للطائرات الأمريكية المقاتلة لتكون على متنها. وعملية تحديث نظام الصواريخ النووية، ترايدنت، القائم على الغواصات تبتلع جزءا كبيرا من الميزانية. ما يوحد البرنامجين هو أنهما يتعلقان بشكل كبير بصقل هيبة بريطانيا في الخارج أكثر من كونهما يهدفان إلى التصدي للتهديدات الحقيقية التي يواجهها أمنها الوطني. إن كان الأمن الوطني هو الأولوية، فإن الموارد يجب أن تذهب إلى الحرب الإلكترونية والطائرات دون طيار، المحمولة جوا والمنقولة بحرا، والدفاع الفضائي.

عملت الانتخابات على إجراء تغيير حاسم في حسابات وستمنستر. رغم ذلك بقيت الأمور الأخرى كلها كما هي. إصرار جونسون على تحديد موعد نهائي هو نهاية عام 2020 لإجراء مفاوضات مع بروكسل يعني أن أفضل ما ستحصل عليه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو صفقة بسيطة أساسية تغطي تجارة السلع. بالتالي الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد بسبب "بريكست" سيكون في الجانب التشاؤمي من التوقعات.

بالمثل، لم يطرأ أي تغيير على الوقائع الجيوسياسية. السلام على الطريقة الأمريكية آخذ في الانتهاء مع تحول القوة إلى الصين وغيرها من الدول الأخرى الصاعدة، فيما تزداد الولايات المتحدة عزوفا أكثر من أي وقت مضى عن اضطلاعها بدور القيادة العالمية. النظام الدولي القائم على القواعد آخذ في التفكك. العقود المقبلة ستكون أشبه بدرجة أكبر بفترة تنافس القوى العظمى في أوروبا في القرن الـ19 منها بنهاية التاريخ بالنسبة للنظام الليبرالي الذي تصور كثيرون أنه سيستمر بعد انتهاء الحرب الباردة.

كل هذه الأمور هي توجهات ستتسبب في جعل بريطانيا وهي دولة تحتل مرتبة متوسطة مع مصالح اقتصادية وأمنية عالمية منتشرة على نطاق واسع أكثر ضعفا من معظم البلدان الديمقراطية الشبيهة بها.

المرة الأخيرة التي ادعت فيها المملكة المتحدة أنها تضطلع بدور عالمي جاد كانت خلال الستينيات، عندما كانت تدير سلسلة من القواعد العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا. بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عام 1967، تمكنت حكومة هارولد ويلسون من تنفيذ تراجع قسري عن المواقع الاستيطانية الأخيرة في الإمبراطورية شرق قناة السويس. انسحابها من سنغافورة والخليج كان إيذانا بالاعتراف بأنها قوة أوروبية وليست قوة عالمية وهو تحول عززه انضمامها إلى الجماعة الأوروبية.

بعد نصف قرن، تقترح حكومة جونسون قلب الأمور رأسا على عقب. علينا افتراض أن بريطانيا أصبحت مرة أخرى قوة عالمية. يعتزم رئيس الوزراء إرسال واحدة من حاملتي الطائرات التابعتين لسلاح البحرية لإجراء جولة سريعة في بحر الصين الجنوبي لإثبات فكرته. ستملأ طائرات إف-35 الأمريكية المقاتلة كثيرا من الأماكن على سطح حاملة الطائرات، لأن الحكومة ليست لديها القدرة المالية لشراء طائرات كافية لكلتا الحاملتين.

هذه المهزلة ستتجاوز قريبا حدود السخافة. الاستفتاء الذي أجري عام 2016 والانتخابات الأخيرة حسما المسألة المتعلقة بعضوية الاتحاد الأوروبي. بريطانيا الآن في طريقها إلى مغادرة الاتحاد. لكن الحقائق المتعلقة بالحياة الاقتصادية والأمن القومي لم تتغير.

ستبقى مجموعة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا، والتهديدات الرئيسة التي يواجهها أمنها ستأتي من الداخل، أو من بلدان وراء الجوار الأوروبي مباشرة. تحالف الناتو الذي يضم الولايات المتحدة سيبقى هو المحور الحيوي للدفاع الوطني. خارج الاتحاد الأوروبي، كما في الداخل تماما، سيعتمد الأمن العام في بريطانيا على هاتين المجموعتين من العلاقات.