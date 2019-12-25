العولمة تتقهقر أمام «فك الارتباط»

على مدى عقود عملت الحكومات في جميع أنحاء العالم على افتراض أن العولمة قوة لا يمكن إيقافها. ومهما كانت خلافاتها الإيديولوجية، فقد تبنت دول متباعدة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا سياسات مماثلة، تستند إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار العالمية.

لكن التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، المرتبط باندلاع حرب تجارية عالمية، جعل هذه العملية تسير في الاتجاه المعاكس. الكلمة الطنانة حاليا لم تعد العولمة، بل "فك الارتباط". الفكرة الأساسية هي لمجموعة من الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية ستسعى الحكومات الوطنية إلى تقليل اعتمادها على بعض الأسواق والتكنولوجيا الأجنبية.

هذه العملية تقودها الآن إدارة ترمب في الولايات المتحدة. يتمثل أحد الأهداف الواضحة للعقوبات التجارية الأمريكية المفروضة على الصين في تشجيع إعادة بعض الإنتاج وسلاسل الإمداد الصناعية إلى الولايات المتحدة. تشدد الولايات المتحدة أيضا على الواردات والصادرات التكنولوجية التي تعد تهديدا أمنيا، وعلى الأخص منع شركة الاتصالات الصينية "هواوي" من شراء المكونات والرقائق الأمريكية. من المرجح أن يمتد هذا الانفصال التكنولوجي بشكل متزايد إلى الأفراد، إذ يجد الباحثون الصينيون أن من الصعب عليهم الحصول على وظائف ومواقع أكاديمية في الولايات المتحدة.

يجادل الأمريكيون بأن الصين في الواقع هي التي بدأت عملية فك الارتباط منذ عقد من الزمن عندما بدأت بمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "فيسبوك" و"جوجل" من الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الصينية. لكن الخطوات الأمريكية الأخيرة -سواء كانت انتقامية أو غير ذلك- دفعت الصين إلى المضي قدما في طريق الاعتماد على الذات. تتطلع "هواوي" وغيرها من الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الصينية بشكل متزايد إلى تأمين الرقائق والمكونات من أسواقها المحلية.

الآثار المترتبة على الفصل قد تكون جذرية بالنسبة لبعض الشركات الرائدة في العالم. الصين هي ثاني أكبر سوق لشركة أبل، ويتم تصنيع منتجات "أبل" إلى حد كبير في الصين. كانت شركة هواوي، منافسة "أبل"، تتوسع بسرعة في الغرب. وهي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من "جوجل" في هواتفها المحمولة، وستحتاج الآن إلى تطوير تطبيقاتها ونظام التشغيل الخاص بها.

الدافع وراء الفصل يأتي من السياسيين والبيروقراطيين وليس من عالم الشركات، وبالتالي يطرح مسائل مهمة تتعلق بالحوكمة. ولأن محور عملية الفصل هو إعادة تأميم الكفاءات الأساسية، فإن كثيرا من القرارات الرئيسة ستتخذها الحكومات الوطنية، وليس من خلال المفاوضات الدولية أو الهيئات متعددة الأطراف. لكن المؤسسات متعددة الأطراف سترغب في المشاركة في إدارة العملية، للحفاظ على "النظام الدولي القائم على القواعد" قدر الإمكان. في أوروبا، من المحتمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي كثيرا من القرارات الرئيسة.

لدى الولايات المتحدة منذ الآن إجراء راسخ لفحص الاستثمارات الأجنبية، المعروف بـCfius، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. في آذار (مارس) أجبرت مالكين صينيين على التخلي عن أحد التطبيقات بسبب مخاطر أمنية. (يبدو أنها كانت تخشى أن تتمكن الدولة الصينية من الوصول إلى معلومات تسمح لها بابتزاز الأمريكيين).

يتزايد خوف أمريكا من التجسس ومن التخريب المحتمل. يشير الصقور الأمنيون إلى احتمال أن تزرع البرمجيات الخبيثة في واردات التكنولوجيا، الأمر الذي يحتمل أن يعيث الفساد في البنية التحتية الحيوية. إمكانية انكشاف البيانات المخزنة في السحابة أمام التجسس يعد مصدر قلق آخر، ما دفع صناع السياسة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمواقع التي توجد فيها مرافق تخزين البيانات. وفي الوقت نفسه، تشعر الصين وروسيا ودول أخرى بالقلق إزاء التجسس الأمريكي، خاصة منذ تسريبات إدوارد سنودن حول قدرة الحكومة الأمريكية على الوصول إلى المعلومات المخزنة لدى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

كل هذا الضغط من أجل الانفصال يشكل معضلات مهمة للاتحاد الأوروبي. كما هو الحال في الولايات المتحدة، تشعر الدول الأوروبية بقلق متزايد من تداعيات بعض الاستثمارات الأجنبية الصينية. ينظر كثيرون، بما في ذلك بريطانيا، مرة أخرى في دور "هواوي" في البنية التحتية المحلية. عمليات شراء وإدارة الموانئ الأوروبية من جانب الصين، مثل ميناء بيرايوس في اليونان تثير القلق أيضا.

هناك حديث متزايد حول الحاجة إلى استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي، وإنشاء نسخة أوروبية من Cfius. في العام المقبل سيدخل التوجيه الخاص بفحص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. على الرغم من أنه لا يرقى إلى أن يكون نسخة أوروبية كاملة من Cfius، إلا أنه يضع الأساس لنهج مشترك للاستثمارات الأجنبية الحساسة التي لها آثار على عموم أوروبا. لكن سيكون هناك أيضا بعض الأشخاص في أوروبا يرون أن الموقف الأمريكي المتشدد بشكل متزايد حيال الاستثمار الصيني يمثل فرصة للأوروبيين لجذب بعض الاستثمارات والخبرات التي ربما كانت خلاف ذلك ستتدفق إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

في خضم كل هذا التحول في تأميم سياسات الاستثمار والتجارة، ستناضل الهيئات الدولية من أجل الحفاظ على سلطاتها وأهميتها. تواجه منظمة التجارة العالمية متاعب منذ فترة، حيث تعرقل الولايات المتحدة تعيين قضاة في محكمة الاستئناف التابعة لها.

لكن لا يزال من الممكن أيضا أن تخشى الاقتصادات الرائدة في العالم خطر أن يؤدي الفصل المتبادل بين الطرفين إلى جرها جميعا إلى الركود. إذا ازدادت هذه المخاوف، فقد تعود القواعد الدولية والمحكمون المحايدون ليصبحوا رائجين كسابق عهدهم.