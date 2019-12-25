تساؤلات حول وتيرة انتقال أوروبا إلى السيارة الكهربائية

عندما حاول بلاس أرامبيليت شراء سيارة كهربائية في نيسان (أبريل) الماضي، حدث شيء غريب؛ بعد أشهر من طلب سيارة كيا موديل e-Niro بيضاء من معرض محلي في برشلونة، تلقى مكالمة هاتفية من الوكالة.

أوضح رجل المبيعات هناك أن شركة كيا لن تستطع تسليم السيارة هذا العام، لأن الشركة بحاجة إلى حجز البيع في عام 2020، للمساعدة على تحقيق أهداف جديدة صعبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على الرغم من أن هذا ليس مخالفا للقانون، إلا أن هذه الحادثة توضح حجم التحديات أمام التغيرات التي تعتزم شركات صناعة السيارات في أوروبا تنفيذها، كي تتمكن من اجتياز قواعد الانبعاثات الصارمة، التي تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام، وتتطلب منها خفض متوسط إنتاج ثاني أكسيد الكربون إلى 95 جراما لكل كيلو متر.

لتحقيق الأهداف، يجب عليهم بيع عدد كبير من السيارات الكهربائية، أبدت الغالبية العظمى من سائقي السيارات - بخلاف أرامبيليت - اهتماما ضئيلا حتى الآن بشرائها.

يقول روبرت فورستر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فرتو الوكلاء Vertu، التي تدير 123 معرضا ومرآبا للتجزئة في بريطانيا "سيكون هناك اختلال بين ما يريده المستهلكون وما يريد المصنعون بيعه لهم".

على الرغم من حماس أرامبيليت، ليس هناك سوى عدد قليل للغاية من المشترين يتحولون الآن إلى السيارات الكهربائية، التي تمثل أقل من 3 في المائة من السيارات التي تم بيعها في أوروبا في عام 2018، ولا تزال مجمعة في الدول التي تقدم حوافز سخية.

بدلا من ذلك، يتخلى المستهلكون عن سيارات الديزل لمصلحة البنزين، ويتحولون إلى المركبات الرياضية الثقيلة.

والنتيجة هي أنه منذ عام 2017، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات عبر الاتحاد الأوروبي. كتب ماكس واربيرتون، محلل صناعة السيارات في وكالة برنشتاين "كانت الصناعة بطيئة في قبول حجم التحدي، إنه من المذهل حقا ما سيتحقق خلال الشهور الـ18 إلى 24 شهرا المقبلة".

تشير حساباته إلى أنه إذا باعت الصناعة بالضبط المزيج نفسه من السيارات في عام 2021، كما فعلت في العام الماضي، فسيواجه صانعو السيارات غرامات بقيمة 25 مليار يورو.

سيكون تأثير الحملة في الكربون محسوسا في مداخل البيوت في جميع أنحاء القارة، من خلال مجموعة واسعة من المستهلكين والشركات يتم تشجيعها على شراء السيارات الكهربائية، سواء أرادوا ذلك أم لا.

يقول رئيس الامتثال في إحدى شركات صناعة السيارات العالمية "لا تتوافق اللائحة مع ما يحدث في السوق، للامتثال يتعين علينا أن نسابق السوق".

تأثير المعايير الجديدة يمتد بشكل أعمق من مجموعة السيارات التي تصطف على المدخل الأمامي.

بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات في أوروبا، وهي صناعة تدعم نحو 14 مليون وظيفة، فإن التغيير له أيضا آثار عميقة تعمل على تحول الأعمال.

مدخلات السيارات الكهربائية ذات التكاليف العليا تعني أنها تحقق ربحا أقل من السيارات "التقليدية" – هذا إن حققت أي أرباح على الإطلاق – ما يبقي لشركات صناعة السيارات مالا أقل لتوجيهه إلى موديلات جديدة.

يقول كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس أيه PSA، لصناعة السيارات الفرنسية التي تشمل طرازات بيجو وأوبل وسيتروين وفوكسهول "في كل مرة أبيع فيها سيارة كهربائية، أحصل على أموال أقل بكثير من بيع أي شيء آخر، لذلك أود أن أحدد عدد السيارات الكهربائية إلى مستوى معين". من الناحية النظرية، يمكن لصانعي السيارات تلبية اللوائح ببساطة، عن طريق سحب أكثر الموديلات تلويثا، وبيع سيارات البطاريات في خصومات كبيرة.

هذا من شأنه أن يوقع بهم في الخسائر، في وقت تحاول فيه الشركات المصنعة منذ فترة خفض التكاليف في المنطقة.

داخل أوروبا وحدها، تخطط شركة فورد لإلغاء سبعة آلاف وظيفة، وشركة ديملر عشرة آلاف وظيفة، وشركة أودي التابعة لشركة فولكسفاجن عشرة آلاف وظيفة أخرى.

يقول فيليب هوشوا، محلل السيارات في وكالة جيفريز، "إنه إضافة إلى بيع السيارات الأقل ربحية، تشهد شركات صناعة السيارات انخفاضا في إجمالي مبيعاتها. ويتوقع انخفاض المبيعات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4 في المائة العام المقبل".

ويضيف "ما لم يكن هناك دعم عام لهذه الصناعة، فمن المحتمل أن تعاني ركودا كبيرا، لأنك تجبر المستهلكين على شراء سيارات ليسوا على دراية بها".

المخاوف بشأن الإنفاق الإضافي على السيارات الكهربائية وتراجع الهوامش، تؤدي منذ الآن إلى الاندماج في جميع أنحاء الصناعة.

تعمل شركتا بي إس أيه PSA وفيات كرايسلر على دمج الاستثمارات، في حين شكلت شركة فورد وفولكسفاجن تحالفا للتعاون في التقنيات الحديثة، بما في ذلك بعض الأنظمة الكهربائية.

يقول واربيرتون "بالنسبة إلى صانعي السيارات في السوق الشاملة، فإن التحول نحو السيارات الكهربائية يبدو أنه تهديد وجودي، وقد يتطلب إعادة تصميم شاملة لهيكل الصناعة".

تواجه كل شركة لصناعة السيارات هدفها المتعلق بثاني أكسيد الكربون، استنادا إلى وزن مركباتها.

وبالتالي فإن الشركة التي تبيع سيارات أصغر مثل بي إس أيه PSA لها هدف أقل لثاني أكسيد الكربون مقارنة بشركة ذات متوسط أثقل من السيارات، مثل شركة ديملر، مالكة شركة مرسيدس-بنز. تختلف أهداف كل شركة من نحو 91 جراما لكل كيلو متر إلى ما يزيد قليلا على مائة جرام لكل كيلو متر.

الغرامات المحتملة لعدم تحقيق هذه الأهداف مؤلمة، كل جرام فوق الهدف يؤدي إلى غرامة 95 يورو، مضروبة في عدد السيارات المبيعة في أوروبا.

بالنسبة إلى المجموعات الرائدة مثل فولكسفاجن أو "بي إس أيه" PSA، يمكن أن تتخطى الفاتورة بسهولة عشرة أرقام.

يخشى قادة الصناعة أيضا من أنهم إذا فشلوا في تحقيق هذه الأهداف، فسيواجهون ردود فعل غاضبة من الجمهور في المجتمعات الأوروبية التي تأخذ البيئة على محمل الجد.

يقول تافاريس "في الوقت الحالي، هم يعدوننا أي الصناعة محتالين. لا أعتقد أن هناك أي مكان طويل الأمد ومستدام في المجتمع، إذا كنا لا نهتم بالمساهمة في حل مشكلة الاحتباس الحراري". ويضيف "هذه ليست مفاضلة، هذا شرط مسبق لتستحق أن تكون في السوق".

تتضمن قواعد العام المقبل بعض التنازلات، مثل استبعاد 5 في المائة من المبيعات من الحسابات، واحتساب عدد السيارات الكهربائية على أنها مضاعفة. في عام 2021، سيتم تشديد القواعد، مع احتساب جميع المبيعات وفقدان بعض بطاريات السيارات قدرا من وزنها المضاف.

يسمح لصانعي السيارات أيضا بتكوين "مجموعات"، حيث يتعاون اللاعبون الأضعف والأقوى لتقديم رقم واحد، تحالفت شركة فيات كرايسلر مع شركة تسلا.

صانعو السيارات الكهربائية على علم بالقواعد منذ تأسيسها في عام 2008، لكن الأرض تميد الآن تحت عجلات الصناعة، تاركة الشركات المصنعة تتدافع بحثا عن طرق مبتكرة لتحقيق الأهداف.

مبيعات سيارات الديزل، وهي ركن مهم قديم لكثير من الشركات المصنعة، لانبعاث كميات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل من الخمس منها مقارنة بسيارات البنزين، تراجعت بسرعة بعد الكشف في عام 2015. على أن شركة فولكس كانت تغش على نطاق واسع في اختبارات انبعاثات الديزل، فضلا عن حظر استخدام سيارات الديزل في عديد من المدن. استبعدت لندن معظم سيارات الديزل القديمة باستخدام فرض الرسوم في مناطق معينة، بينما تخطط بريستول لحظر جميع سيارات الديزل في بعض المناطق المركزية. فرضت عدة مدن ألمانية مثل هامبورج وبرلين وشتوتجارت - موطن سيارتي بورش ومرسيدس - حظرا محدودا.

على الرغم من أن عديدا من عمليات الحظر لا يزال يسمح باستخدام أحدث موديل الديزل، إلا أن كثيرا من سائقي السيارات المشوشين يتوقفون عن استخدام سيارات الديزل.

يقول إيان بلومر، المدير التجاري لشركة أوتو تريدر Auto Trader للسوق عبر الإنترنت في بريطانيا، التي تجذب 55 مليون مشاهدة شهريا "ثلاثة أرباع عمليات البحث حسب نوع الوقود كانت حول الديزل، انخفض هذا إلى ربع في غضون عامين، وما زال يتراجع بسرعة".

ثائرة تنفيذيي القطاع الخاص تثور في محافلهم، من أن مجموعات حماية للبيئة، تتبنى قضية الديزل بسبب تأثيره في المناخ، وترفض الآن هذا الوقود بسبب مخاوف تتعلق بجودة الهواء.

كما ينتقدون الحكومات والسلطات المحلية لتباطؤها في تثبيت محطات الشحن الكهربائية اللازمة، لإقناع المستهلكين باتخاذ الخطوة الجريئة والتحول إلى سيارات تعمل بالبطاريات.

ومع ذلك فإن مزيج الوقود ليس سوى جزء من المشكلة، أدت الشعبية المتزايدة لسيارات الدفع الرباعي ذات الطراز الأمريكي إلى استبدال سيارات الصالون العائلية بمركبات مرتفعة تستهلك كميات كبيرة من البنزين، وهي تمثل الآن 40 في المائة من السوق.

تقول جوليا بوليسكانوفا، مديرة المجموعة الناشطة "النقل والبيئة"، "منذ عام 2013، كان تأثير مبيعات سيارات الدفع الرباعي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عشرة أضعاف التأثير الناتج عن الانخفاض في الديزل". وهي تجادل بأن شركات صناعة السيارات دفعت سيارات الدفع الرباعي إلى الجمهور، لأنها تحقق ربحا أكثر من السيارات التقليدية، في حين اعتاد المستهلكون على مواقع الجلوس المرتفعة والطابع العملي للسيارة. كل هذا يقود شركات صناعة السيارات إلى التفكير في الكيفية التي يمكنها بها التفاوض على الأهداف، مع الحفاظ على خط مبيعات مربح دون مساس.

أول سيارات تعمل بالبطاريات في السوق الرئيسة هي من طرازات أو شركات أودي وجاكوار ومرسيدس وفورد، هي جميعا موديلات سيارات الدفع الرباعي، وهي تهدف أيضا إلى تحسين كفاءة السيارات التي تعمل بالبنزين. قبل عامين، طلب تافاريس من الفنيين في شركة بي إس أيه PSA أن يعدوا الديزل – الذي كان في ذلك الحين محور الترسانة الهندسية للشركة- كأنه "ميت".

يجلس تافاريس في مكتبه في مقر شركة صناعة السيارات المطل على مشارف باريس، ويشبك يديه حول رقبته، وينبعث منه صرير عالي النبرة يتبعه صوت خانق، في محاولة لتوضيح رد فعلهم.

ويقول "هؤلاء هم أكثر المهندسين المتخصصين في صناعة رتل الطاقة ضمن سيارات الديزل في العالم، لن يتورعوا عن ضربي إن أمكنهم ذلك".

في أسوأ السيناريوهات، تتوقع شركة بي إس أيه PSA انخفاض مبيعات الديزل إلى 10 في المائة من مزيجها، من نحو الثلث حاليا، وستبلغ نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 7 في المائة على الأكثر. لذلك تحتاج إلى مكاسب كبيرة في الكفاءة في محركات البنزين.

سيارة أوبل أسترا - وهي سيارة عائلية شهيرة تباع تحت علامة فوكسهول في بريطانيا - خفضت مخلفاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21 في المائة عن طريق التحول إلى محرك بي إس أيه PSA جديد ثلاثي الأسطوانات، مستبدلة المحرك رباعي الأسطوانات المقدم من المالك السابق لشركة أوبل من شركة جنرال موترز. إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي تبرز السيارة باسم أسترا لايت Astra light، كما لو كانت تسوّق مياها غازية منخفضة السعرات الحرارية.

في الوقت نفسه، أعادت شركة بي إس أيه PSA تنظيم مخطط مكافآت الوكلاء من عدد السيارات المبيعة، إلى مخطط يستهدف التأثير الكربوني لتلك المركبات.

نتيجة هذه التغييرات فإن المجموعة التي كانت تعد متأخرة في الماضي، من المتوقع الآن أن تجتاز عقبة الانبعاثات دون ضجة.

تخطط شركات صناعة السيارات الأخرى لتجديد حوافز الوكلاء. على مدار أعوام، كان يتم تحفيز وكلاء شركة نيسان على عدم بيع سيارة ليف Leaf الكهربائية، كان هذا الموديل هو السيارة الوحيدة في التشكيلة التي لا تدخل في أهداف المكافآت.

من المقرر إلغاء هذا الرادع في العام الجديد، وفقا لعدد من تجار التجزئة.

بالنسبة إلى بعض الشركات المصنعة، لا تزال الأهداف تمثل تحديا، ولا يمكن تحقيقها حتى من خلال زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية، أو من خلال التلاعب في أهداف وكلاء السيارات.

كشفت شركة ديملر الشهر الماضي عن وجود فجوة بين انبعاثاتها الحالية البالغة 138 جراما لكل كيلو متر وهدفها البالغ مائة جرام لكل كيلو متر. قال الرئيس التنفيذي للشركة أولا كالينيوس للمستثمرين في لندن الشهر الماضي "ما لا نستطيع السيطرة عليه هو سلوك المشترين، لكن لدينا تكنولوجيا موجودة في محفظتنا للوصول إلى النطاق المستهدف".

يتوقع كثير من الوكلاء خفض المجموعة الألمانية إنتاج الموديلات الأكثر تلويثا. ومن بين السيارات المستهدفة هناك مجموعة سيارات مرسيدس أيه إم جي AMG، وهي الموديلات التي تتمتع بأعلى المواصفات، منها سرعة السيارة الفائقة وجسم سيارة صالون عائلية. يتوقع عدد من التنفيذيين في التجزئة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حدوث انخفاض بنسبة 75 في المائة في توافر بعض الموديلات ضمن مجموعة ذلك الموديل AMG.

هذا يشكل تهديدا خطيرا للأرباح. وفي حين إن الشركة لا تعطي أبدا تفصيلات حول أرباح الأقسام، إلا أن المحللين يعتقدون أن موديل أيه إم جي AMG مساهم كبير في الأرباح. يقول واربيرتون من وكالة "برنشتاين"، "إذا قضوا على طراز أيه إم جي AMG، فستكون كارثة للربحية". وحتى بين مجموعة خطوطها الرئيسة، من المتوقع أن تحد الشركة من مبيعات محركات سعة ثلاثة لترات في سياراتها الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما يدفع المستهلكين نحو موديلات أقل قوة. كما أخرت إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من سيارات مرسيدس EQC في الولايات المتحدة، للمساعدة في التركيز على المبيعات الأوروبية العام المقبل.

من الممكن أن يظل هذا غير كاف، لا يستبعد عدد من المحللين دفع شركة ديملر المال لشركة تصنيع أخرى للانضمام إلى مجموعتها، مثل "تويوتا"، المجموعة اليابانية التي باتت في سبيلها إلى التفوق على أهدافها، بسبب حصتها العالية من السيارات الهجينة.

تخطط شركة مازدا، التي تشترك في مجموعة الآن مع شركة تويوتا، لتقليل بعض إصدارات سيارتها الرياضية مثل طراز MX-5، في الوقت الذي تخبر فيه تجار التجزئة بأن يتوقعوا تخفيضا بنسبة 20 في المائة في المبيعات في عام 2020، وفقا لعدة وكلاء.

هناك مجموعة أخرى تلعب لعبة اللحاق بالركب، هي "فورد"، التي من غير المقرر أن تبدأ في بيع أي موديلات كهربائية بالكامل في أوروبا، حتى نهاية العام المقبل.

بدلا من ذلك، تركب بطاريات صغيرة 48 فولتا في سياراتها لتحويلها إلى سيارات "هجينة خفيفة"، يمكنها تحقيق وفورات في الوقود تصل إلى نحو 10 في المائة، مقابل تكلفة أقل بكثير من تحويلها إلى سيارات كهربائية كاملة التجهيز، كما يقول ستيوارت رولي، رئيس شركة فورد في أوروبا.

دعاة استخدام السيارة الكهربائية يؤكدون أن السوق تقترب من نقطة انعطاف، حيث ينفجر الطلب على سيارات البطاريات. تخطط كل شركة لصناعة السيارات أن تطلق سيارة كهربائية بالكامل خلال الشهور الـ12 المقبلة. تقول بوليسكانوفا، من مجموعة "النقل والبيئة"، "يغلب على معظم الناس أن يفضلوا علامة تجارية واحدة. حين يرون أن الشركة التي يثقون بها تبيع السيارات الكهربائية، فإنهم سيشترونها".

رئيس الامتثال في شركة أخرى لصناعة السيارات، يوافق على أن المستهلكين سيحددون اتجاه السوق. ويقول "تستطيع الشركات الصانعة الاستثمار في جميع أنواع التكنولوجيا التي ترغب فيها، في النهاية ورقة الجوكر الرابحة ستكون هي الزبون دائما".