ولي العهد يرعى كأس خيل الإنتاج والمستورد

يرعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السبت المقبل، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على "كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد" وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية.

ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد ومسافته 2400 متر وجائزته 900 ألف ريال. وأتمت إدارة نادي الفروسية الاستعدادات الخاصة بهذا السباق كافة وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك.

وسيصاحب السباق عديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفولكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عددا من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية وستكون الجائزة الكبرى سيارة تقدم إلى الجمهور في نهاية الحفل.