السومة وبلايلي والخبراني .. بلا آلام

اجتاز الثلاثي محمد الخبراني والسوري عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي الاختبارات الطبية التي خضعوا لها البارحة قبيل بدء التدريبات التي جرت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، حيث سمح لهم الجهاز الطبي بالمشاركة إلى جانب زملائهم اللاعبين بعد زوال الآلام كافة التي كانوا يشتكون منها.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الجهاز الطبي طالب اللاعبين السومة، بلايلي، والخبراني بإجراء بعض التدريبات للوقوف على جاهزيتهم البدنية قبيل النزول إلى أرضية الملعب، وقالت: "لم يشتك أي لاعب من أي آلام أثناء تلك التمارين في إشارة إلى نجاح برنامجهم التأهيلي".

وأضافت: "فضل الجهاز الطبي مراقبة اللاعبين طوال الحصة التدريبية واتفق مع اللاعبين على التوقف في حال وجود أي ألم إلا أن اللاعبين شاركوا حتى نهاية التدريبات في ظل جاهزيتهم".

وأوضحت المصادر أن قرار مشاركة اللاعبين أمام الشباب السبت المقبل في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بات في يد الجهاز الفني، وقالت: "مسألة وجود اللاعبين أمام الشباب باتت تخص الجهاز الفني فهم قادرون على المشاركة والعطاء". من جهة أخرى، فضل المدرب السويسري كريستيان جروس إرجاء الكشف عن ملامح الخطط الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء الشباب إلى تدريبات الغد التي ستشهد مناورة ميدانية بين الفريق الأساسي والاحتياطي، رغبة منه في التأكد من سلامة الثلاثي العائد للتدريبات حديثا. ميدانيا، طالب جروس اللاعبين بتنفيذ بعض التدريبات اللياقية إلى جانب تطبيق بعض النواحي الفنية التي تعتمد على نقل الكرات بشكل سريع للأمام قبل أن يطالب اللاعبين بتسديد الكرات الثابتة. وفي شأن آخر، وجه المهندس أحمد الصائغ رئيس إدارة النادي الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية في النادي لحضور الجمعية العمومية غير العادية الإثنين المقبل.