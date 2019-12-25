النصر .. «الأحمر» لضمك

حول فريق النصر لكرة القدم، تأخره أمام ضمك بهدفين إلى فوز كبير 4 / 2 أهله إلى دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه النصر في ربع نهائي البطولة، الفائز من مواجهة العدالة والشعلة في الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتقمص المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر دور البطولة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منها هدفان من ركلتي جزاء (50، 83، 84)، وسجل اللاعب يحيى الشهري هدفا (76)، فيما سجل هدفي ضمك مازن أبو شرارة (38، 44). وشهدت المباراة طرد الحكم باكاري جاساما مهند النجعي، لاعب ضمك (67). وكان النصر قد تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على البكيرية 4 / 1 في دور الـ32، فيما تأهل ضمك لهذا الدور بعدما تغلب على الجيل 2 / 1.