التهاب الركبة يبعد سالم

تقلصت حظوظ سالم الدوسري لاعب فريق الهلال لكرة القدم في المشاركة في لقاء الحزم ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعرضه إلى التهاب في الركبة بقي على أثره في عيادة مستشفى المملكة الطبية. وكان الهلال قد خسر خدمات البرازيلي إدواردو بسبب تمزق في العضلة الخلفية يحتاج على أثره إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد ثلاثة أسابيع حيث سيغيب عن خمس مباريات. وأدى إدواردو وسلمان الفرج برنامجيهما العلاجيين أمس في النادي في حين خاض بقية اللاعبين التدريبات تحت إشراف المدرب الروماني لوشيسكو، الذي ركز على الجوانب الفنية قبل أن يجبرهم على مناورة على نصف مساحة الملعب استعدادا لمواجهة الحزم.