المضحي: حرمونا مليون «النصر»

رفعت إدارة نادي العدالة للهيئة العامة للرياضة شكوى رسمية على شركة "صلة" الرياضية المسؤولة عن بيع تذاكر المباريات، التي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لعدم إعلانها الرقم الصحيح للحضور في مباراة النصر ضمن الجولة الـ12.

وأكد لـ"الاقتصادية عبدالعزيز المضحي رئيس النادي أنهم رفعوا الشكوى بسبب الظلم الذي تعرضوا له من الشركة؛ بسبب إعلانهم غير الدقيق عن عدد الحضور الجماهيري، وقال "تم إعلان عدد الجماهير بـ9200 مشجع، رغم أن سعة الملعب أكثر من 18 ألفا وكان ممتلئا تقريبا، وننتظر رد الهيئة في هذا الشأن وإنصافنا وكلنا أمل فيهم، وسأتواصل معهم شخصيا في حال تأخر الرد، وأيضا أتمنى عدم وجود ممثل الشركة في مبارياتنا مستقبلا، لأنه يتعمد الوقوف ضدنا". وتطرق إلى موضوع أزمة إنارة ملعب النادي، وقال "بحمد الله تعالى ثم باهتمام الهيئة العامة للرياضة الأمور تسير بشكل إيجابي، حيث تم حفر الحفر لوضع الأبراج، وسينتهي التركيب الكامل للإنارة مع انتهاء الزراعة الشتوية التي تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل عودة اللاعبين للتدريبات".

وكشف عن عقد اجتماع مع الجهاز الفني لحسم موضوع فترة الانتقالات الثانية "الشتوية"، وقال "قبل الخوض في هذا الموضوع إعلاميا سنجتمع مع المدرب التونسي نصيف البياوي، وتحديدا عقب مباراة الرائد ضمن الجولة المقبلة، ومعرفة حاجته للاعبين والمراكز".

وشدد على أن مباراة الرائد ستكون قوية كونه يقدم مستويات جيدة ويحقق نتائج كبيرة، وقال "علينا اللعب من أجل العودة للانتصار، وعلى اللاعبين التركيز والحذر من اللعب الفردي، ما يجعلنا نخسر الكرة كثيرا وبالتالي نخسر النقاط".