التزلج في «ونتر وندر لاند» يضفي مزيدا من الترفيه على الزائرين

وسط أجواء الرياض الشتوية، يعيش زوار مدينة ونتر وندر لاند تجربة التزلج في صالة مكشوفة تضفي مزيدا من المتعة والترفيه والتحدي للصغار والكبار، في موسم الرياض.

وتتسع صالة التزلج لأكثر من 400 زائر في الساعة الواحدة، حيث تقع على مساحة تتجاوز 2400 مترمربع. وحرص المنظمون على تطبيق عديد من التجارب التفاعلية والترفيهية المتنوعة. كما حرص الآباء على مشاركة أبنائهم التجربة والتزلج على الثلج. وتشتمل المدينة على ساحة ألعاب ثلجية للأطفال توجد فيها مجموعة من المجسمات، كالبطريق والدب القطبي الشمالي.

ومكنت اللجنة المشرفة على الصالة الأشخاص ذوي الإعاقة من تجربة التزلج، من خلال العربات الخاصة بهم مع مرافقيهم، ما جعل الزوار يثنون على المبادرة وعلى الصالة المهيئة للفئات كافة.

ودعمت الصالة بمدربين متخصصين في التزلج، ومساعدين ومسعفـين، إذ يعمل فيها نحو 70 شابا سعوديا، يساعدون الزوار على الاستمتاع بالفعاليات.

واستغرق بناء المدينة الثلجية نحو 45 يوما، لتكون بهذا المنظر الجميل، إذ يوجد في منتصفها مجسم ثلجي صمم بطريقة "النافورة" يمنح الزوار تجربة ممتعة وفريدة.

وتتضمن ونتر وندر لاند حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب أكشن وإثارة في شوارع وساحات حربية، تتيح للمشارك أن يجرب فيها قدراته في القنص والتصويب والتسديد بالليزر، وألعاب الواقع الافتراضي، في مكان مجهز بكل الإمكانات.

￼ الأربعاء 28 ربيع الآخر 1441هـ ، الموافق 25 ديسمبر 2019 العدد NO.9571