أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق ابتداء اليوم الثلاثاء وذلك لجلسة تداول واحدة بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث على أن يستأنف تداول السهم غدا الاربعاء.
- "تداول" : تعليق سهم "متلايف وايه أي جي للتأمين" تمهيدا للإعلان عن حدث
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