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أسواق الأسهم- السعودية

17 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 117.7 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 17 صفقة خاصة بنحو 117.67 مليون ريال على نحو 2.38 مليون سهم وعلى عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 8398 نقطة، بتراجع بلغ 19 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.85 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 170.9 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

 بدجت

                      32

            127,964

4,082,052

 سيرا

                      19

            134,345

2,563,303

 مجموعة صافولا

                      29

              43,494

1,250,453

 هرفي للأغذية

                      47

              57,238

2,690,186

 الراجحي

                      60

        1,131,293

67,764,451

اتحاد الاتصالات

23.1

            141,186

3,261,397

اس تي سي

94.4

            111,549

10,530,226

الحكير

21.28

              76,639

1,630,878

جرير

148.6

              77,584

11,528,982

أسمنت القصيم

60.3

              21,378

1,289,093

أسمنت السعودية

70.6

              14,173

1,000,614

أسمنت اليمامة

22.82

              45,628

1,041,231

كيان السعودية

9.69

            121,628

1,178,575

سبكيم العالمية

15.94

              88,776

1,415,089

ينساب

50.4

              42,814

2,157,826

المجموعة السعودية

20.88

              55,798

1,165,062

أرامكو السعودية

35.6

              87,680

3,121,408
 
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