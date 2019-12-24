17 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 117.7 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 17 صفقة خاصة بنحو 117.67 مليون ريال على نحو 2.38 مليون سهم وعلى عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 8398 نقطة، بتراجع بلغ 19 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.85 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 170.9 مليون سهم.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
بدجت
|
32
|
127,964
|
4,082,052
|
سيرا
|
19
|
134,345
|
2,563,303
|
مجموعة صافولا
|
29
|
43,494
|
1,250,453
|
هرفي للأغذية
|
47
|
57,238
|
2,690,186
|
الراجحي
|
60
|
1,131,293
|
67,764,451
|
اتحاد الاتصالات
|
23.1
|
141,186
|
3,261,397
|
اس تي سي
|
94.4
|
111,549
|
10,530,226
|
الحكير
|
21.28
|
76,639
|
1,630,878
|
جرير
|
148.6
|
77,584
|
11,528,982
|
أسمنت القصيم
|
60.3
|
21,378
|
1,289,093
|
أسمنت السعودية
|
70.6
|
14,173
|
1,000,614
|
أسمنت اليمامة
|
22.82
|
45,628
|
1,041,231
|
كيان السعودية
|
9.69
|
121,628
|
1,178,575
|
سبكيم العالمية
|
15.94
|
88,776
|
1,415,089
|
ينساب
|
50.4
|
42,814
|
2,157,826
|
المجموعة السعودية
|
20.88
|
55,798
|
1,165,062
|
أرامكو السعودية
|
35.6
|
87,680
|
3,121,408
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