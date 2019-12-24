أمريكا تحذر بريطانيا من استخدام منتجات "هواوي"

قال روبرت أوبرين مستشار الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض أبلغ الحكومة البريطانية بأن استخدام تكنولوجيا شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيمثل خطرا على أسرار أجهزة المخابرات البريطانية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أوبرين قوله إن أي قرار يسمح لشركة هواوي بالمشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيعطي الحزب الشيوعي الصيني فرصة الوصول إلى التفاصيل "الأكثر خصوصية" للمواطن في بريطانيا.

وأضاف أوبرين أن الصين مازالت تسرق الأسرار، مشيرا إلى أن نظر بريطانيا إلى موضوع هواوي باعتباره "قرار تجاري بدرجة ما" هو أمر صادم، لآن شبكة الجيل الخامس أمر يتعلق بالأمن القومي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحذير أبرين لبريطانيا يمثل تصعيدا للضغوط الأمريكية على بريطانيا لإقناعها بفرض حظر كامل على شركة هواوي.