"العمل والتنمية" تتيح خدمة التقرير الشهري عبر "قوى"

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها لخدمة "التقرير الشهري" للمنشآت عبر منصة (قوى) بهدف اطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهمبالإضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال للتخطيط واتخاذ التدابير بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة (قوى) وطلب نسخة التقرير التي سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد في ملف المنشأة. مبينة أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط (قوى).

وأشارت إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة والذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة ومصدرها والمخالفات المسجلة عليها إن وجدت.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت منصة (قوى) في أبريل 2019 بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل وتقدم المنصة العديد من الخدمات الرئيسية والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والتي تشمل رخص العمل والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.