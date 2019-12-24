الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.56 نقطة أو ما يعادل 0.05% ليصل إلى 23808.55 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74نقطة، أو0.10%، ليصل إلى 1727.68 نقطة.