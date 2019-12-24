ألمانيا: سنفحص بدقة توابع العقوبات الأمريكية ضد «نورد ستريم 2»

تعتزم الحكومة الألمانية فحص تأثيرات القانون الأمريكي، الذي يتضمن عقوبات ضد خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2".
ووفقا لـ"الألمانية"، قالت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أمس في برلين "نفحص هذا القانون بدقة وسنقرر بعد ذلك كل الإجراءات اللاحقة".
وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الموقف الألماني الرافض لعقوبات خارج النطاق الإقليمي.
وكانت الحكومة الألمانية قد استبعدت من قبل اتخاذ إجراءات مضادة في صورة عقوبات.
وأوضحت المتحدثة أن هناك تواصلا عبر السفارة الألمانية مع الحكومة الأمريكية، مبينة أنه يتعين فحص التأثيرات والمساحات، التي يتيحها هذا القانون.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تتوقع وقفا نهائيا للمشروع، قالت المتحدثة إنه من المبكر للغاية تقييم الأمر، موضحة أن الأمر يتوقف على الهوامش، التي يتيحها القانون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع يوم الجمعة الماضي في قاعدة جوية في واشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.
وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.
ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.
وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا. ورحبت أوكرانيا بالعقوبات، حيث تخشى على موقعها كدولة رقم واحد في نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على مشاريع خطوط الغاز الطبيعي المرتبطة بروسيا.
وأرجعت أمريكا قرارها إلى أن هذه المشاريع ستجعل الدول الأوروبية بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر اعتمادا على روسيا.
ورفضت روسيا هذه العقوبات، ووصفتها بمحاولة استمرار الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة، وتعهدت بالرد.
ونقلت وكالة "تاس الروسية" للأنباء عن لافروف القول في البرلمان "يتم معاقبة أقرب الحلفاء لأنها تقوم بحل مشكلاتها الاقتصادية".
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