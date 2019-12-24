تناقض صيني – أمريكي طويل الأجل عقبة أمام تطبيق الاتفاق التجاري

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بأنها "هائلة"، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في الزراعة الأمريكية، وأن المزارعين الأمريكيين سيحتاجون إلى "جرارات أكبر بكثير" لمساعدتهم في تلبية جميع احتياجاتهم من الصين.

حتى لو بدا كثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاق غامضة، وظهرت شكوك فورية حول مضمونها، فقد توقع كبير المفاوضين والمستشارين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية، حدوث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ"الألمانية".

وأشار منتقدون للاتفاق إلى أنه مع شيوع حالة من التفاؤل والانتعاش في الأسواق العالمية في البداية بعد هذا الإعلان، إلا أن تراجعا حدث عندما أدرك التجار أن التفاصيل كانت ضئيلة. وأعرب بعضهم عن قلقهم من أن يعني الوصول إلى المرحلة الأولى أن كل شيء قد انتهى.

وحذر هي ويوين، وهو باحث بارز في "مركز الصين والعولمة" من أن "الطريق إلى الأمام ليس سلسا"، مضيفا "قد يكون هناك كثير من المشكلات في عملية التطبيق. وستكون المرحلة الثانية أكثر صعوبة، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، فلن يتم حل التناقض الصيني - الأمريكي لأنه استراتيجي وطويل الأجل".

من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، في حديث مع شبكة "سي بي إس" في 15 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري "بحلول العام الثاني، سنضاعف تقريبا صادرات السلع إلى الصين، إذا كان هذا الاتفاق ساريا .. كان لدينا نحو 128 مليار دولار في 2017. وسنرفع هذه القيمة بما لا يقل عن 100 مليار، وربما يزيد الحجم على 100 قليلا".

ومع ذلك، أوضح لايتزر أن نجاح الاتفاق يتوقف على "من يتخذ القرارات في الصين"، مبينا أنه إذا كان الجواب هو المتشددون في الحكومة، فإن النتيجة ستكون مختلفة عما إذا كان الإصلاحيون يتخذون القرارات، مضيفا: "نأمل في أن يتخذ الإصلاحيون القرارات".

وقال إن هناك كثيرا من العمل، الذي يجب القيام به في الأعوام المقبلة، والذي يشمل اتخاذ إجراءات في المرحلة الثانية.

وأضاف أن "طريقة التفكير في هذا الاتفاق هي الخطوة الأولى في محاولة دمج نظامين مختلفين للغاية لمصلحتنا جميعا".

وقال الممثل التجاري إنه عند تقديم بعض التفاصيل حول الاتفاق، فإن الولايات المتحدة حصلت، كتابيا، على التزام بمبيعات من السلع الزراعية، بمبالغ تراوح قيمتها بين 40 و50 مليار دولار.

كما سيتطلب الاتفاق- الذي من المتوقع أن يتم توقيعه في كانون الثاني (يناير) المقبل- قيام الصين بإصلاحات هيكلية في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملات والصرف الأجنبي.

في المقابل، تتراجع واشنطن عن بعض الرسوم الجمركية، التي فرضتها خلال الحرب التجارية، التي بدأها ترمب برفع الرسوم الجمركية، وذلك بعد أكثر بقليل من عام على توليه الرئاسة.

وتبقي المرحلة الأولى من الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية- التي تتضمن رسوما نسبتها 25 في المائة على الواردات الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار- في حين سيتم تخفيض كثير من الرسوم المتبقية إلى 7.5 في المائة.

ويقول كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن تلك الرسوم مهمة، لأنها ورقة مساومة ووثيقة تأمين.

وتحدث كودلو عبر شبكة "فوكس نيوز" بحماس عن الاتفاق، الذي توقع أن يعزز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2020. وقال كودلو "ما زال يجب أن نرى ما إذا كانت الصين ستلتزم بحماية الملكية الفكرية للاتفاق، وحماية نقل التكنولوجيا"، ولكنه ذكر أن الشركات الأمريكية لديها على الأقل وسائل مساعدة للتعامل مع هذا الوضع.

وعلى الرغم من الآثار الإيجابية للاتفاق من جانب مسؤولي الإدارة الأمريكية، إلا أن هناك بعض الخبراء يخشون من عدم حل المرحلة الأولى لأي شيء، ومن أن تستمر رحلة الرسوم الجمركية الجديدة أو التهديدات بفرض الرسوم، التي يتبعها مزيد من جولات المفاوضات رفيعة المستوى حتى 2020.

وقال الخبير الاقتصادي يي تان، "ما زال هناك كثير من الشكوك، التي تنتظرنا، أبرزها اتخاذ إجراءات تمهيدا لعزل ترمب والمشهد السياسي المعقد للولايات المتحدة، إلى جانب عدم قدرة الصين على تقديم تنازلات في المجالات الأساسية".

وخلص إلى القول: "لا أشعر بالتفاؤل بشكل خاص بشأن ما سيحدث في المستقبل".

من ناحية أخرى، يخشى اقتصاديون ومستثمرون آخرون من عدم تقديم الجانبين لمعلومات كافية من أجل تهدئة المخاوف.

ووصف السناتور الأمريكي كريس ميرفي الاتفاق بأنه "استسلام" من جانب الولايات المتحدة، وشكا من تكلفة الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.

وتساءل ميرفي في بيان له: "لماذا وضعنا ترمب في هذا الجحيم الاقتصادي؟"، مشيرا إلى انخفاض الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين.

وقال إن "الوعود التي تقدمها الصين بخصوص هذا الاتفاق لا ترقى إلى مستوى تعويض المليارات التي خسرناها بالفعل، التي أنفقناها في حرب ترمب التجارية غير المنطقية".